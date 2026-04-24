Oscar Garcia heeft slecht nieuw gedeeld een dag voor de wedstrijd van Ajax tegen NAC. Naast drie lang geblesseerde spelers zijn er nog twee die niet aanwezig kunnen zijn in de selectie tegen NAC, daarbij is ook Takehiro Tomiyasu afwezig: hij is nog geschorst na zijn rode kaart tegen Heracles.

Voor het eerst in lange tijd kon Oscar Garcia een langere tijd trainen met de mannen van Ajax 1. Halsoverdekop nam Garcia de selectie over van Fred Grim, terwijl hij druk bezig was met Jong Ajax. Echt tijd om de ploeg te leren kennen had hij dus nog niet echt. Door de bekerfinale kreeg hij die kans. "We hebben aan meer details kunnen werken en de oefenwedstrijd met FC Twente was nuttig", blikt hij kort terug op de afgelopen week op de clubwebsite.

Situatie van Ajax

En dat is maar goed ook want nu mag Ajax weer aan de bak. Ze moeten op bezoek bij degradatiekandidaat NAC, dat momenteel zeventiende staat. Ajax is op haar beurt vol aan het strijden om de Europese plekken. Het gat met nummer 2 Feyenoord is maar 4 punten, maar toch staat Ajax op dit moment op een plek in de play-offs voor de Conference League-voorronde.

Garcia meldt vrijdag dat hij geen volledige selectie tot zijn beschikking heeft. Naast Joeri Heerkens, Viteszlav Jaros en Oleksandr Zinchenko moet hij ook nog altijd Davy Klaassen en Kian-Fitz Jim missen. De twee middenvelders zijn al een aantal weken geblesseerd. Wel deelt Garcia goed nieuws over Youri Regeer: "Hij traint weer mee met de groep."

Steven Berghuis

Sinds Klaassen geblesseerd is heeft Steven Berghuis de aanvoerdersband overgenomen. Nu hij weer fit is, is hij de belangrijke man bij Ajax met zijn imponerende spel. Dat zal Ajax ook nodig hebben in de strijd om de Europese plekken. NAC doet het goed tegen hooggeklasseerde ploegen, vindt Garcia. "Ze hebben resultaat behaald tegen alle topvierploegen, behalve PSV. We weten wat er op het spel staat."