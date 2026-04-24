Het had een heerlijke avond moeten worden voor Henk de Jong, de afzwaaiende hoofdtrainer van Cambuur. Maar de wedstrijd werd alles behalve mooi. In de eerste helft kwam Vitesse op voorsprong én kregen zij een rode kaart. In de tweede helft rechtte Cambuur de rug en ging het mis. De wedstrijd werd in eerste instantie stilgelegd door wangedrag van de uitsupporters en uiteindelijk gestaakt.

Voor Vitesse kon het nog een spannende avond worden als Willem II of ADO Den Haag punten zou verspelen. Beide ploegen wonnen echter. Wel was er even hoop toen de Arnhemmers op voorsprong kwamen in Leeuwarden. Vitesse had nog een minimale kans om de vierde periode te winnen, alleen die hoop vervloog in de tweede helft.

Zuur afscheid Henk de Jong

Dat zorgde voor veel onvrede bij de meegereisde fans. In de eerste helft werden ze al flink geïrriteerd toen Vitesse een rode kaart kreeg na twee discutabele gele kaarten van Nathan Markelo. Vitesse kwam nog wel op voorsprong, maar in de tweede helft scoorde Cambuur ook. Dat was reden genoeg voor de fans uit Arnhem om met vuurwerk te gaan gooien.

Er werden meerdere fakkels op het veld én naar het vak met Cambuur-supporters gegooid, waarna beide ploegen zo gauw als ze maar konden naar de catacomben gingen. Voor de wedstrijd staken de supporters in het uitvak ook al flink wat vuurwerk af, maar dat was dus nog lang niet op. Dat bleek ook na de eerste onderbreking niet het geval.

Ichem Ferrah maakte de 2-1 en toen werden er opnieuw fakkels ontstoken. Die werden wederom naar het thuispubliek gesmeten. Vitesse-icoon Edward Sturing probeerde de fans tot kalmte te manen. Daarmee kreeg de afscheidswedstrijd van Henk de Jong een flink zwart randje. Het was de bedoeling om groots uitgezwaaid te worden na de wedstrijd, maar dat gebeurde in een al half leeg stadion.

88. Weer wordt er vanuit het uitvak vuurwerk naar de tribunes gegooid. Schandalig. Wedstrijd stilgelegd.#CAMVIT — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) April 24, 2026

Promotie Cambuur

De Jong neemt afscheid als hoofdtrainer van Cambuur en zal als assistent doorgaan bij de gepromoveerde club uit Leeuwarden. Hij bracht de club maar liefst drie keer naar het hoogste niveau, maar wil daar zelf niet meer op actief zijn. "Dat is niet meer goed voor me", zei hij voorafgaand aan de wedstrijd.