De schrik zat er flink in tijdens Fortuna Sittard-NAC. Lewis Holtby moest met een flinke wond van het veld, en die beelden zijn niet voor de gevoelige kijker. Het is intussen een soort fashion-statement geworden, een vreemde trend in de voetballerij: met zo'n klein mogelijke scheenbeschermer op de proppen komen. Laat aan alle jonge voetballers de wond van Lewis Holtby zien na zijn botsing bij NAC en iedereen zal weer normale scheenbeschermers dragen.

Het is een trend net als de neuspleisters. Ineens is-ie er en lijkt hij ook niet meer weg te gaan. Maar waar de pleisters op de neusvleugels nog een bevorderlijke functie hadden voor de prestaties, is dat met de trend van de kleine scheenbeschermers niet zo. Sterker nog: dat is zelf erg gevaarlijk, zo is zondag in de Eredivisie gebleken.

Vreemde trend

De laatste twee jaar maken voetballers er een sport van om zo'n klein mogelijke scheenbeschermers te dragen tijdens de wedstrijden. Van Memphis Depay tot aan menig speler in de Premier League: de shinpads worden alsmaar kleiner. Hoe kleiner hoe beter.

i De kleine shinpads van Memphis Depay toen hij in 2024 bij Atlético Madrid speelde. ©Getty Images

Vroeger liepen spelers nog rond met hele plakkaten op de schenen met zachte bescherming bij de enkels, tot de scheenbeschermers kwamen die je in sokjes kan stoppen. Nu vinden spelers zelfs die te groot. De Premier League vroeg op hun YouTube-kanaal spelers naar de kleine 'bescherming'. "Ze beschermen niet. Dat is prima, maar je moet niet zeuren als je geraakt wordt."

Gevaarlijk

Lewis Holtby was dus wél de sjaak. Hij loopt met ontzettend kleine scheenbeschermers én lage sokken. De sokkendiscussie is een aloude bewegende trend. Dan zijn hoge sokken weer in, dan zijn lage sokken weer in, maar de scheenbeschermers lijken te blijven. Door een harde botsing én de veel te kleine scheenbeschermers liep hij een lelijke wond op die hem waarschijnlijk flink wat hechtingen gaat kosten. Hij betaalt de prijs van de kleine, en daarmee zinloze, stukjes plastic op de benen.

i Zie hier de kleine scheenbeschermers van Holtby. ©Pro Shots

Comfort

Het heeft natuurlijk allemaal met comfort te maken. Vooral de sierlijke buitenspelers of mensen die graag een actie maken, zeuren om de grootte van de beschermers op hun schenen. Het ziet er lelijk uit en zit - toegegeven - niet lekker. Maar juist deze spelers die veel in de duels komen, moeten hun benen beschermen.

Het is tijd dat de bonden eens gaan optreden voor er nog meer nare blessures van gaan komen. Spelers zullen zich voor hun kop slaan als ze op deze wijze een WK missen. Maar omdat het zo'n trend is geworden, moeten ze in bescherming genomen worden. Spelers proberen het steeds kleiner te maken, zo is gebleken, maar dat maakt het een stuk gevaarlijker. Daar zouden de FIFA, UEFA of in ieder geval de KNVB wat mee moeten doen. Want deze trend moet ophouden.