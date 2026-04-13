NAC-speler Lewis Holtby kwam afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Fortuna Sittard erg hard in aanraking met Justin Hubner. De ex-international van Duitsland kreeg een zware trap te verduren en hield daar een nare vleeswond aan over. De twee gaan sportief om met de situatie, zo blijkt.

De 35-jarige Holtby kon na het incident niet verder en werd dus gewisseld. Hij werd in de 39e minuut vervangen door Mohamed Nassoh. Overigens had de overtreding voor de Indonesisch-Nederlandse verdediger Hubner geen gevolgen, want het oordeel van de scheidsrechter was dat het een ongelukkige botsing was en geen welbewuste charge.

'Mijn vriend'

Hubner blijkt daarna online contact te hebben gezocht met Holtby. De verdediger schreef: "Mijn vriend, ik hoop dat het oké gaat met je been. Het was nooit mijn bedoeling om je op die manier te raken. Hopelijk kan je snel weer spelen." Holtby droeg veel te kleine scheenbeschermers en daardoor waren zijn benen kwetsbaar voor dergelijke tackles.

Lewis Holtby 🤝 Justin Hubner pic.twitter.com/aamtpCqk36 — ESPN NL (@ESPNnl) April 13, 2026

Holtby kan het gebaar waarderen en reageerde zo: "Maak je niet druk, maat. Het kan gebeuren. Ik waardeer je berichtje."

Eredivisie

NAC Breda heeft zondag onderin de Eredivisie een nederlaag bij Fortuna Sittard ternauwernood voorkomen. Invaller Mohamed Nassoh schoot in de blessuretijd van de tweede helft van grote afstand raak: 1-1. Fortuna was na een klein uur spelen op voorsprong gekomen dankzij Kristoffer Peterson.

Heel veel schiet NAC met het gelijkspel niet op. Het elftal van trainer Carl Hoefkens staat zeventiende en moet minimaal een plaats op de ranglijst stijgen om degradatie te kunnen voorkomen. De achterstand op FC Volendam is 3 punten en Excelsior en Telstar hebben 2 punten meer. NAC kent een pittig resterend programma, met nog wedstrijden tegen Ajax (thuis), FC Utrecht (uit), sc Heerenveen (thuis) en AZ (uit).