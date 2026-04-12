NAC Breda pakte zondag een punt bij Fortuna Sittard (1-1) in de strijd tegen degradatie. Na het laatste fluitsignaal zorgde NAC-trainer Carl Hoefkens echter voor een opvallend moment: hij moest worden tegengehouden door teammanager John Karelse, nadat hij verhaal ging halen bij scheidsrechter Jeroen Manschot.

Het duel zelf was een typische degradatiekraker. Fortuna Sittard kwam in de 56ste minuut op voorsprong via Kristoffer Petersson. NAC bleef echter knokken en werd beloond in de extra tijd. Invaller Mohamed Nassoh schoot de gelijkmaker binnen en redde daarmee een punt voor de Bredanaars.

'Calimero'

De aanleiding voor Hoefkens' woede: Manschot had de Belgische oefenmeester na afloop uitgemaakt voor 'calimero'. Hoefkens kon dat slecht hebben en zocht de scheidsrechter na het laatste fluitsignaal direct op. Teammanager John Karelse moest hem uiteindelijk tegenhouden om te voorkomen dat de situatie verder escaleerde.

"Als de scheidsrechter met een glimlach zegt: 'succes' en ik zeg dat dat voor iedereen geldt, en ik daarna wegloop en calimero wordt genoemd… Dat is iets dat ik liever niet heb", zei Hoefkens na afloop bij ESPN. "Als hij dat gedurende de negentig minuten had gezegd, kreeg hij gegarandeerd een rode kaart. Ik had gewild dat ik ze bij me had vandaag om er een te geven."

Carl Hoefkens windt zich wéér op

Het is niet de eerste keer dat Hoefkens opvalt met zijn gedrag langs de lijn. Eerder dit seizoen gooide de Belg in frustratie zijn jas op de grond tijdens een wedstrijd in Volendam, waarna hij ook nog eens een rode kaart kreeg. Zijn opvliegend karakter leverde hem de bijnaam 'de Belgische Hans Kraay' op.

Ook Feyenoord-trainer Robin van Persie heeft al eens moeten reageren op uitspraken van Hoefkens. Na de 4-3 zege van NAC op Feyenoord eerder dit seizoen deed Hoefkens neerbuigend over zijn collega, waarop Van Persie cynisch reageerde: "Sympathiek van de trainer van NAC, om dat over zijn collega-trainer te zeggen. Dat heb je mij nooit horen zeggen."

Degradatiestress

Toch probeert Hoefkens het grote plaatje niet uit het oog te verliezen. "Ik ga er verder niets meer over zeggen. Wij blijven kalm en blijven ons ding doen. Wij kunnen de laatste wedstrijden hopelijk, net als David tegen Goliath, iets extra's doen", aldus de trainer.

De situatie voor NAC is nijpend. De club staat zeventiende in de Eredivisie en wacht nog een loodzwaar programma: Ajax, FC Utrecht, sc Heerenveen en AZ. "We krijgen wel vertrouwen uit de eerdere ontmoetingen, maar we moeten wel beseffen dat we tegen ploegen spelen met meer kwaliteit. Dan gaat het om passie en het absolute vermogen om iedereen het tegendeel te bewijzen. Dat kunnen wij perfect."