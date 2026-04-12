Zeer pijnlijke beelden vanuit Sittard op zondag. Tijdens het duel tussen Fortuna met NAC Breda kreeg Lewis Holtby een zware trap te verduren op zijn been. De schade bij de Duitser is behoorlijk, zoals de heftige beelden uitwijzen.

Heel voetbalminnend Nederland hield zondag even het hart vast. NAC-speler Lewis Holtby greep naar zijn been, na een duel met Fortuna Sittard-verdediger Justin Hubner. Daar werd duidelijk wat er aan de hand was. De Duitse routinier heeft een op het oog enorm pijnlijke wond opgelopen en kon niet meer verder.

Vleeswond

Na ongeveer een halfuur in de eerste helft ging het behoorlijk mis voor Holtby. De Duitse middenvelder van NAC Breda leek doorgebroken te kunnen afstevenen op Fortuna Sittard-goalie Luuk Koopmans. Maar daar kwam opeens Justin Hubner als een duveltje uit een doosje.

De centrale verdediger in Limburgse dienst botste vervolgens met Holtby, waarna hij hard onderuit ging. Dat leidde tot een gruwelijke vleeswond bij de ervaren Duitser, zoals te zien valt op de beelden van ESPN.

Einde wedstrijd

Voor de 35-jarige Holtby betekende het bovendien direct einde wedstrijd. Hij moest zich na 38 minuten laten vervangen door Mohamed Nassoh. Overigens had de overtreding voor Hubner geen gevolgen, daar het vooral een botsing was en geen keiharde charge.

Het zorgt ervoor dat de vragen rond de alsmaar kleiner wordende scheenbeschermers nog steeds meer toenemen. Holtby droeg namelijk scheenbeschermers die slechts een heel klein deel aan de onderkant van zijn scheenbeen beschermden en droeg ook nog eens zijn sokken erg laag.

Gouden wissel

Bovendien was het nota bene Nassoh, die er voor zorgde dat NAC nog met een puntje naar huis ging in de strijd tegen degradatie. De thuisploeg kwam in de 56ste minuut op 1-0 voorpsrong via Kristoffer Petersson. Het was uitgerekend Nassoh die in de extra tijd van de tweede helft de gelijkmaker tegen de touwen schoot.

Heel veel hebben de Bredanaars overigens niet aan het behaalde puntje in Limburg. Zij staan nu twee punten achter zowel Telstar op plek zestien, en Excelsior, dat vijftiende staat. Met nog vier wedstrijden te gaan, heeft NAC bovendien een zeer lastig schema. Zij spelen onder meer nog tegen Ajax, AZ en FC Utrecht. Het wordt alle zeilen bijzetten voor de ploeg van trainer Carl Hoefkens.