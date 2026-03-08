NEC heeft een absolute droomweek in stijl afgesloten. De Nijmegenaren plaatsten zich enkele dagen geleden met een stunt tegen PSV voor de bekerfinale en zijn in de Eredivisie opgerukt naar de derde plek met een 3-0 zege op FC Volendam. NEC mag zelfs dromen van Champions League-voetbal, want het gat met nummer twee Feyenoord is nog maar drie punten.

Voor NEC kon de week na de 3-2 zege op PSV in de halve finale van het bekertoernooi eigenlijk niet meer stuk, maar zondag werd het nog veel mooier. De ploeg van Dick Schreuder zag dit weekend Ajax met 3-1 verliezen van FC Groningen en Feyenoord niet verder komen dan 3-3 bij NAC Breda. Om daarvan te profiteren, moesten de Nijmegenaren zelf een einde maken aan een reeks van vier Eredivisieduels zonder zege en dat lukte met verve.

NEC was vanaf de eerste seconde beter dan FC Volendam, maar pas vlak voor rust werd dat ook op het scorebord zichtbaar. Noe Lebreton opende na veertig minuten de score en daarmee ging de ploeg van Schreuder met een voorsprong de rust in.

Na de pauze was het hek van de dam en speelde NEC de bezoekers bij vlagen helemaal zoek. Basar Önal rondde een prachtige aanval koeltjes af en Sami Ouaissa zorgde na een uur spelen met een heerlijke pegel voor de 3-0. NEC kreeg daarna nog een paar kansjes, maar gescoord werd er niet meer.

Strijd om Champions League-ticket

Door de zege passeert NEC Ajax en dus staan de Nijmegenaren nu derde in de Eredivisie. NEC heeft nu 46 punten en nadert door de overwinning Feyenoord. De Rotterdammers staan met 49 punten nog altijd op de tweede plaats, die recht geeft op een ticket voor de Champions League. Niet alleen NEC doet mee om die plek, maar ook FC Twente en Ajax (allebei 44 punten) maken daar nog kans op.