Feyenoord heeft zondag opnieuw punten laten liggen. De ploeg van trainer Robin van Persie bleef op bezoek bij NAC Breda steken op een 3-3 gelijkspel. Daardoor is de strijd om de tweede plaats nog altijd niet beslist, terwijl een vroeg kampioenschap voor PSV steeds dichterbij komt.

De eerste helft in het Rat Verlegh Stadion bood volop vermaak. Na twintig minuten opende Feyenoord-spits Ayase Ueda de score met een rake kopbal. Daarmee maakte de Japanner ook direct een einde aan een doelpuntendroogte, want sinds 6 december 2025 had hij niet meer gescoord.

Lang kon Feyenoord echter niet genieten van deze voorsprong. Want nog geen drie minuten later stond Kamal Sowah op de juiste plek om NAC op gelijke hoogte te zetten: 1-1.

Heen en weer

In de dertigste minuut nam de ploeg van Robin van Persie opnieuw de leiding. Dit keer was het Luciano Valente die raak schoot: met een fraai schot van buiten het strafschopgebied werkte hij de bal in de kruising. Waar Feyenoord voor de tweede keer op voorsprong kwam, maakte NAC even later ook voor de tweede keer de gelijkmaker. Boyd Lucassen kopte namelijk in de 39ste minuut de 2-2 binnen.

De Brabanders hadden in de eerste helft nog meer in petto. Vlak voor rust kopte niemand minder dan de ervaren André Ayew de 3-2 binnen. Daarmee kwam de thuisploeg voor het eerst op voorsprong in het duel.

Tweede helft

Aan het begin van de tweede helft kreeg Raheem Sterling dé kans op de gelijkmaker. Hij schoot echter vanaf dichtbij recht op doelman Daniel Bielica. Enkele minuten later kwamen de Rotterdammers toch op gelijkte hoogte. Ueda kopte in de 52ste minuut zijn tweede van de avond binnen: 3-3.

Bij de gelijkmaker van Feyenoord was een speciale rol weggelegd voor Sterling. Met een hakbal gaf hij een voorassist op Jordan Bos, die de bal op het hoofd van Ueda legde. Enkele momenten daarvoor zong de NAC-aanhang nog op cynische wijze 'alle ballen op Sterling', aangezien hij geen wereldpartij speelde.

Tien minuten later zat de wedstrijd erop voor de Engelsman. De buitenspeler kreeg geel na een harde tackle op Charles-Andreas Brym, en niet veel later werd hij eruit gehaald voor Aymen Sliti.

Duel tijdelijk gestaakt

In de slotfase werd de wedstrijd enkele minuten stilgelegd. Supporters van NAC staken vuurwerk af, waardoor het stadion vol rook kwam te hangen. Omdat het zicht daardoor sterk werd belemmerd, besloot de arbitrage pas het duel te hervatten toen de rook was opgetrokken.

Rode prent

In de blessuretijd kwamen de Brabanders met tien man te staan. Leo Greiml maakte een kiezelharde tackle op Feyenoord-invaller Casper Tengstedt. In eerste instantie kreeg hij een tweede gele kaart, maar na ingrijpen van de VAR werd het een directe rode kaart. Deze rode prent had echter geen invloed op de score. Want het bleef uiteindelijk 3-3 in Breda.

Strijd om plek twee

Met dit gelijkspel liet Feyenoord een uitgelezen kans liggen om meer afstand te nemen in de strijd om de tweede plek. Omdat Ajax eerder dit weekend verloor, konden de Rotterdammers uitlopen naar zeven punten voorsprong op de nummer drie. In plaats daarvan bedraagt het gat nu slechts vijf punten. FC Twente profiteerde wél van het puntenverlies van de Amsterdammers, en de Tukkers staan daardoor derde.

Eerder dit weekend won PSV met 2-1 van AZ. Hierdoor zijn de Eindhovenaren nog verder uitgelopen op nummer twee Feyenoord. Een Brabants landskampioenschap is daarmee een kwestie van tijd.