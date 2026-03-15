Wouter Goes heeft een bepaald imago in Nederland waar hij niet snel vanaf komt. De verdediger van AZ treitert zijn directe tegenstander tot vervelens aan toe. Goes belandt daardoor regelmatig in ruzietjes en ook zondag was het raak. Met een collega zelfs.

Zondag vocht Goes duels uit met Heracles Almelo-spits Lequincio Zeefuik. Daarvoor trok hij de bekende trukendoos open. Na afloop van de 4-0 overwinning zocht Goes de spits op, maar die weigerde een handje. Pikant detail: Zeefuik wordt door AZ deze tweede seizoenshelft verhuurd aan Heracles Almelo.

"Ik denk dat er een hele hoop gebeurde gedurende de wedstrijd en Goes daarin vaak over de scheef gaat", oordeelde oud-voetballer Marciano Vink bij ESPN na het zien van de beelden. "Het zegt genoeg dat Zeefuik niet voor de camera wil komen."

Eerdere kritiek op Goes

Ook vorige week was er het nodige te doen rond Goes, toen na de uitwedstrijd van AZ tegen PSV. Met name Ricardo Pepi en Ivan Perisic waren niet te spreken over de veelbesproken verdediger. Ook trainer Peter Bosz uitte kritiek. "Ik weet eerlijk gezegd niet of hij in mijn tijd zo lang op het veld gestaan zou hebben. Dat zeg ik gewoon eerlijk", sprak hij op de persconferentie.

"Jongens als Henk Fraser en John de Wolf hadden daar wel raad mee geweten", aldus Bosz. In de wedstrijd greep Goes naar zijn hoofd toen PSV aan een veelbelovende aanval begon. Uiteindelijk viel de schade wel mee, wat voor frustraties zorgde bij de Eindhovenaren. "Je ziet dat er misbruik van gemaakt wordt. Voor een scheidsrechter is dat gewoon heel moeilijk te zien. Ik snap best wel dat de beste man (Van der Eijk, red.) fluit, want straks is er wél wat aan de hand", was de reactie van Bosz.