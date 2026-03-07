AZ-verdediger Wouter Goes lag in het duel met PSV opnieuw onder een vergrootglas na meerdere incidenten met zijn directe tegenstanders. Met name Ivan Perisic en Ricardo Pepi lieten duidelijk merken niet gediend te zijn van zijn gedrag. Ook PSV-trainer Peter Bosz toonde zich geïrriteerd. "Ik weet niet of hij in mijn tijd zo lang op het veld was blijven staan…", vroeg Bosz zich hardop af.

Al in de eerste helft trok Goes de aandacht. Na een duel met Perisic ging de AZ-verdediger ter hoogte van de zijlijn op de helft van PSV naar de grond na een vermeende overtreding. Omdat hij daarbij naar zijn hoofd greep, besloot scheidsrechter Sander van der Eijk het spel stil te leggen. "Ik maakte me wel zorgen toen hij aan de zijlijn lag met hoofdklachten", vertelt Bosz vol cynisme op de persconferentie. "Nou, dat bleek toch niet zo te zijn..."

Moeilijke situatie voor scheidsrechters

Bosz vindt dat de Nederlandse scheidsrechters in zulke situaties weinig te verwijten valt, ook al zijn zij uiteindelijk degenen die besluiten het spel stil te leggen. "Je ziet dat er misbruik van gemaakt wordt. Voor een scheidsrechter is dat gewoon heel moeilijk te zien. Ik snap best wel dat de beste man (Van der Eijk, red.) fluit, want straks is er wél wat aan de hand."

Moment met Ricardo Pepi

In de tweede helft was Goes juist degene die het moest ontgelden toen PSV-spits Ricardo Pepi hem een tik op de borst gaf. De AZ-verdediger ging vervolgens met aardig wat geschreeuw naar de grond, al vond Bosz dat zijn reactie wat overdreven was. "Een rode kaart? Dan heb ik het niet goed gezien. Met Goes was het? Dan is het goed", zegt hij opnieuw cynisch. "Die jongen is er af en toe wel bij betrokken..."

Bosz stoort zich zichtbaar aan het gedrag van de AZ-verdediger en verwijst daarbij naar zijn eigen tijd als voetballer. "Ik weet niet of hij in mijn tijd zolang op het veld had gestaan", gaat Bosz lachend verder. "Jongens als Henk Fraser en John de Wolf hadden daar wel raad mee geweten", besluit de 62-jarige coach, die voetbalde bij onder meer Feyenoord.

Pepi

Pepi reageerde zelf heel professioneel op zin gele kaart. "Ik was gefrustreerd en pakte een terechte gele kaart. Er waren veel verdedigers in het zestienmetergebied, dus ik ergerde me. Maar emoties horen erbij. Ik was niet bang voor een rode kaart, want het was gewoon een gele kaart", vertelt de Amerikaan.

Bij De Eretribune van ESPN uit Arnold Bruggink zijn frustratie over zulk gedrag. "Ik vind het ontzettend vervelend, dat gedrag van spelers op het veld. En met name dat scheidsrechters daar elke keer een soort van intrappen. Nu gaat het dan even over Goes, maar er zijn echt heel veel spelers in de Eredivisie die ditzelfde gedrag hebben, waardoor wedstrijden alleen maar stil komen te liggen. Scheidsrechters stoppen dan om te kijken of er echt iets aan de hand is.”

De analist wijst daarbij specifiek naar het moment met Perisic. "Goes kreeg één tikje aan de zijkant. Die gaat rollen alsof hij een hoofdblessure heeft. Binnen vijf seconden ligt de wedstrijd stil. Vervolgens staat Wouter Goes weer op en loopt hij gewoon verder. Jongens, even serieus. Dat heb je toch in de gaten in zo’n situatie? Kijk even wat er gebeurt. Hij heeft echt niks. Er is niks aan de hand, serieus niet."