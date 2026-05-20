FC Volendam won woensdag in Tilburg met 2-1 van Willem II in de heenwedstrijd van de play-offsfinale om promotie/degradatie. Die strijd zal dus beslist worden in de return in Volendam, maar daar mogen om een opmerkelijke reden geen uitsupporters bij zijn. "Dat is wel een nadeel natuurlijk."

FC Volendam heeft een goede stap gezet richting een langer verblijf op het hoogste niveau. De nummer 16 van de Eredivisie won de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs om promotie/degradatie met 2-1 bij Willem II. Volendam dankte de zege onder meer aan twee blunders achterin bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. De returnwedstrijd is zaterdag in Volendam.

Supporterssoap

In aanloop naar het duel ging het meer over fans dan over voetbal. De gemeente Edam-Volendam besloot maandag geen uitsupporters toe te staan bij het duel in Noord-Holland, na ongeregeldheden bij de laatste wedstrijd van FC Volendam. De club besloot vanwege de rellen ook geen fans mee te nemen naar Tilburg.

"Ik vind het hartstikke zonde", zegt Volendammer Henk Veerman tegen Sportnieuws.nl. "Dat onze eigen supporters er niet bij konden zijn en dat ook de Willem II-supporters daar een beetje de dupe van zijn. Dat is natuurlijk vervelend en zonde. Maar meer kan ik er eigenlijk ook niet van maken. Ik ga er niet over."

Willem II-speler Nick Doodeman is het daarmee eens. In eerste instantie mochten ook de supporters van FC Groningen niet naar Volendam komen voor het play-offsduel met Ajax om Europees voetbal. In overleg met onder meer de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie werd uiteindelijk besloten om donderdag alsnog supporters van FC Groningen te verwelkomen in het Kras Stadion.

'Sowieso oneerlijk'

"Dat was wel balen toen we dat hoorden. En uiteindelijk kregen we te horen dat Groningen wél welkom was, dus toen hadden we toch een beetje hoop", vertelt Doodeman. "Het voelt sowieso oneerlijk want onze fans hebben er niets mee te maken. Het was Volendam - Telstar wat uit de hand is gelopen en dan zijn onze fans daarna niet welkom."

"Dat is denk ik sowieso niet helemaal eerlijk, maar we kunnen er niet veel aan veranderen", zegt hij. De steun van de supporters zal wel een gemis zijn in het curciale duel. "Uiteindelijk hebben ze er ons in de laatste uitwedstrijden ook doorheen gesleept. Dat zal nu niet kunnen. Dat is wel een nadeel natuurlijk, maar uiteindelijk moeten we het toch zelf op het veld doen. Ik denk dat het vooral voor hen heel erg zonde is, want die gasten reizen ons overal achterna. Als je dan niet bij de finale mag zijn, is dat vooral voor henzelf heel erg balen."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover