Ronald Koeman Jr. was afgelopen weekend de grote held bij Telstar in de degradatiekraker tegen FC Volendam. De doelman maakte vlak voor tijd de winnende goal uit een strafschop en zorgde er daardoor voor dat zijn club in de Eredivisie blijft. Enkele dagen na die heldenrol heeft Koeman Jr. iets moois beleefd, maar dan buiten het veld.

De 30-jarige doelman deelt woensdag op zijn Instagram namelijk bijzonder nieuws in een gezamenlijk bericht met zijn vriendin Kiki. De twee poseren samen met een foto van een echo en dan kun je wel raden wat er aan de hand is. "Onze familie is aan het groeien", schrijft het stel bij het bericht op sociale media.

Koeman en zijn geliefde zijn inmiddels al flink wat jaren samen en de twee zijn zelfs al verloofd. Dat gebeurde afgelopen jaar tijdens de kerst. Daar was de geliefde van de zoon van bondscoach Ronald Koeman maar al te blij mee, want op haar Instagram deelde ze meerdere foto's met de verlovingsring. Nu hebben ze dus opnieuw mooi nieuws mogen delen met de buitenwereld.

Heldenrol bij Telstar

Voor Koeman lijkt momenteel alles op zijn plek te vallen. Niet alleen privé lacht het leven hem dus toe, maar ook op sportief vlak gaat het hem voor de wind. Jarenlang speelde hij onderin de Keuken Kampioen Divisie, maar na de verrassende promotie met Telstar debuteerde hij afgelopen jaar in de Eredivisie.

Daarin bleek hij zich snel aan te passen aan het niveau, want mede door zijn optredens wist Telstar zich te handhaven in de Eredivisie. Het mooiste moment kwam afgelopen weekend in de slotfase van de laatste speelronde in de Eredivisie. Telstar moest gelijkspelen tegen Volendam om handhaving af te dwingen en bij een 1-1 stand kreeg de club een strafschop.

Koeman stond bovenaan het lijstje en nam de verantwoordelijkheid. Dat was vrij riskant, want als hij had gemist en Volendam vervolgens de bal in het lege doel had geschoten, had Telstar alsnog de play-offs in gemoeten. Koeman schoot echter raak en werd daarmee de grote held.

Aanstaand afscheid

Het lijkt erop dat het benutten van de penalty ook zijn laatste actie in het shirt van Telstar is geweest. Het contract van de doelman loopt deze zomer af en hij leek er al op te hinten dat hij naar een andere club zal gaan. De afgelopen dagen werd hij onder meer in verband gebracht met het Spaanse Real Valladolid.

