Ajax moet via de play-offs alsnog Europees voetbal veiligstellen, maar volgens sportmarketeer Chris Woerts staat er veel meer op het spel dan alleen een ticket voor de voorrondes van de Conference League. Een mislukking kan volgens hem namelijk grote financiële gevolgen hebben. "De kloof met PSV en Feyenoord wordt dan alleen maar groter, terwijl Feyenoord ze ook al heeft ingehaald qua tv-gelden."

Ajax beleefde een dramatisch seizoen en eindigde teleurstellend als vijfde in de Eredivisie. Daardoor moeten de Amsterdammers via de play-offs proberen Europees voetbal veilig te stellen. De eerste wedstrijd wordt opvallend genoeg in Volendam gespeeld, omdat de wereldberoemde zanger Harry Styles optreedt in de Johan Cruijff ArenA.

"Het maakt voor Ajax helemaal niets uit dat ze deze wedstrijden niet in het eigen stadion kunnen spelen, want dan hadden ze ongetwijfeld de supporters gratis toegang gegeven. Dat zijn ze min of meer verplicht aan hun eigen aanhang na zo’n dramatisch seizoen. Het grootste probleem zit hem veel meer in de toekomst”, zegt Woerts resoluut tegen Sportnieuws.nl.

'Gevolgen zijn dramatisch'

Woerts sluit niet uit dat Ajax de play-offs misloopt en ziet daarin een groot gevaar voor de club. "Dan zijn de gevolgen dramatisch. Het is ten eerste al bijna nooit voorgekomen dat Ajax helemaal geen Europees voetbal gaat spelen, maar daarnaast heb je ook te maken met de financiële gevolgen", beweert de expert op het gebied van financiën. Volgens hem dreigt Ajax verder achterop te raken. "De kloof met PSV en Feyenoord wordt veel groter. Die pakken namelijk zo’n veertig tot zestig miljoen euro in de Champions League. Dat lopen ze gewoon uit ten opzichte van Ajax. Dat zou wel een drama zijn."

Deelname aan de Conference League biedt volgens Woerts eveneens veel minder perspectief. "In de Conference League liggen die bedragen nog veel lager, dus die kloof wordt sowieso groot. Maar als er helemaal geen Europees voetbal wordt gespeeld, wordt die kloof alleen maar groter." Daarnaast wijst Woerts op nóg een tegenvaller voor Ajax. "Feyenoord heeft Ajax inmiddels gepasseerd op de ranglijst van de tv-gelden in Nederland. Dat is ook nog eens een verschil van twee miljoen euro."

Kerngezond Ajax

Toch benadrukt Woerts dat Ajax financieel nog altijd sterk genoeg is. "Gelukkig hebben ze veel eigen vermogen en is de club kerngezond. Alleen, als jouw inkomsten teruglopen en het uitgavenpatroon blijft hetzelfde... Ze hebben wel een flinke tik gekregen op de financiële huishouding, puur door zo’n dramatisch seizoen", stelt de vaste tafelgast van Vandaag Inside.

Dat de Conference League geld zou kosten, noemt Woerts 'complete onzin'. "Mensen die dat roepen, hebben er geen verstand van. Een Europese campagne levert altijd geld op. Natuurlijk is het minder aantrekkelijk voor nieuwe spelers, maar uiteindelijk heb je gewoon veel internationals en blijft het Ajax. Het is wél jammer dat een jongen als Mika Godts niet naar het WK gaat, want dat bepaalt toch de waarde van een speler."

'Rollen volledig omgedraaid'

Volgens Woerts hoeft Ajax zich op de lange termijn niet al te veel zorgen te maken. "Er zijn altijd golfbewegingen in het voetbal. Ze hebben nu een paar slechte jaren achter de rug, maar er komen ook weer goede jaren aan. Met Jordi Cruijff gaat er een andere wind waaien, dus dan kan het heel snel weer op orde zijn."

Hij wijst erop hoe snel de verhoudingen in de top van het Nederlandse voetbal kunnen veranderen. "Een paar jaar geleden, met Marc Overmars en Edwin van der Sar aan het roer, zei iedereen: PSV en Feyenoord gaan Ajax nooit meer inhalen. Nou, we zijn nu een aantal jaren verder en de rollen zijn volledig omgedraaid. Het succes van gisteren is niet het succes van morgen", besluit Woerts. Ajax trapt donderdagavond om 18.45 uur af tegen FC Groningen.

