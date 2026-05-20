FC Volendam heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd om lijfsbehoud in de Eredivisie. Op bezoek in Tilburg wonnen de Noord-Hollanders de eerste wedstrijd met 2-1. Daardoor hoeft Volendam het zaterdag in eigen huis alleen nog even af te maken. Willem II viel vooral op door diverse blunders.

Vooraf was er veel te doen over het tweeluik tussen Willem II en FC Volendam, en dan vooral over de tweede ontmoeting. Na de ongeregeldheden in het duel tussen Volendam en Telstar in de laatste speelronde in de Eredivisie, dat de thuisclub verloor, liep het volledig uit de hand. De supporters van FC Volendam zochten ruzie met de fans van de tegenstander. Daardoor besloot de lokale driehoek om geen uitfans toe te staan voor het duel op zaterdag. Willem II was het daar niet mee eens en ging in beroep, maar kreeg vooralsnog nul op het rekest.

Foutenfestival

Tijdens de eerste ontmoeting in Tilburg zat de sfeer er overigens goed in. Maar FC Volendam liet wel zien waarom zij de Eredivisie-club waren. Via Bilal Ould-Chikh en Henk Veerman stonden de bezoekers al na iets meer dan een kwartier op een 0-2 voorsprong. Beide doelpunten kwamen voort uit een blunder van de Brabanders.

Bij het openingsdoelpunt was het linksback Per van Loon die de bal zomaar inleverde, waarna Ould-Chikh eenvoudig kon scoren. Ook Veerman kwam in de gelegenheid om een doelpunt te maken, na een nieuwe fout aan Tilburgse zijde. Even later kon het zelfs nog 0-3 worden, maar vergat Volendam het tweeluik definitief te beslissen.

Return

Uiteindelijk deed Willem II in de tweede helft nog wat terug. Nick Doodeman scoorde de aansluitingstreffer en bracht daarmee de spanning terug in de wedstrijd. Daardoor is er voor beide clubs nog alles voor om te spelen. FC Volendam heeft het wel in eigen hand in het eigen Kras Stadion.

Komende zaterdag treffen de teams elkaar om 20.00 uur in Volendam. De winnaar mag zich opmaken voor een seizoen in de Eredivisie, terwijl de verliezer uit zal komen in de Keuken Kampioen Divisie. De kans dat daar ook Tilburgse fans bij aanwezig zijn lijkt nihil. Het eerstvolgende duel in Volendam is er eentje van Ajax. Zij nemen het op tegen FC Groningen dat wél uitsupporters mag meenemen.

