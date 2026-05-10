In de Eredivisie zijn er nog twee speelrondes te gaan, maar toch zijn de play-offs om promotie en degradatie al bezig. De kwartfinales zijn inmiddels gespeeld: Willem II schakelde RKC uit en Almere City was over twee wedstrijden te sterk voor De Graafschap. Bekijk hier het volledige programma en de uitslagen.

De strijd om handhaving bereikt in de Eredivisie de komende weken een kookpunt, maar het reguliere seizoen van de Keuken Kampioen Divisie zit er al op. ADO Den Haag en SC Cambuur promoveren als nummers 1 en 2 direct naar de Eredivisie. In de Eredivisie is al duidelijk dat Heracles Almelo gaat degraderen. De tweede directe degradant is nog niet bekend, maar NAC Breda zou een groot wonder nodig hebben om degradatie nog te ontlopen.

In de eerste ronde schakelde RKC Waalwijk Roda JC uit, terwijl Almere City FC afrekende met Den Bosch. In de kwartfinales troffen die twee clubs vervolgens de ingestroomde nummers drie en vier van de KKD: Willem II versloeg RKC en Almere City was te sterk voor De Graafschap. Willem II en Almere City gaan samen uitmaken wie in de finale om promotie gaat spelen tegen de nummer 16 van de Eredivisie.

Voordeel voor club uit Eredivisie

De nacompetitie heeft sinds dit seizoen een nieuwe opzet en daardoor heeft de club uit de Eredivisie een groot voordeel. Dat team stroomt namelijk pas in de finale in en dus kan die competitie nog drie weken doorgaan. Op dit moment is FC Volendam de nummer 16 in de Eredivisie, maar ook Excelsior, Telstar en NAC kunnen nog op die plek belanden.

Programma en uitslagen play-offs promotie/degradatie

Halve finales (13 en 16 mei)

Wedstrijd E: Willem II - Almere City



Finale (20 en 23 mei)

Winnaar E - nummer 16 Eredivisie (virtueel FC Volendam)



Uitslagen



Kwartfinales

Wedstrijd C: RKC - Willem II 1-2 (over twee wedstrijden)

Wedstrijd D: Almere City - De Graafschap 5-3 (over twee wedstrijden)



Eerste ronde

Wedstrijd A: Roda JC - RKC Waalwijk 2-2 (over twee wedstrijden, RKC won met 3-1 na strafschoppen)

Wedstrijd B: FC Den Bosch - Almere City 2-6 (over twee wedstrijden)

