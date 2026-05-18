Feyenoord-trainer Robin van Persie vindt dat er in Nederland wel wat meer respect getoond mag worden voor Raheem Sterling. De oefenmeester vindt dat er te veel 'cynisme' is geweest rondom de Engelsman en dat is volgens hem onterecht.

Van Persie vertelt tegenover ESPN dat hij 'persoonlijk wel moeite heeft met het cynisme rondom Sterling'. De oefenmeester vindt dat wat meer respect voor de voetballer 'wat meer op zijn plaats is'. "Ik houd überhaupt niet van cynisme. Het hele sfeertje wat er rondom hem is... Ik kan daar slecht tegen, iedereen moet daarin wel zijn plek kennen. Ik vind dat we daarin soms een beetje doorslaan in Nederland", is Van Persie glashelder over de kritiek op Sterling.

Afgelopen winter voltooide Feyenoord een van de grootste stunttransfers door Sterling naar de Eredivisie te halen. De 31-jarige buitenspeler met vier Premier League-titels en 82 interlands voor Engeland werd met veel bombarie naar Rotterdam gehaald, maar maakte de verwachtingen nooit waar. In acht optredens kwam Sterling tot één assist. Mede daardoor lijkt Feyenoord zijn tot 30 juni lopende contract niet te gaan verlengen en dus mag de buitenspeler op zoek naar een nieuwe club.

Ondanks dat de kans groot is dat Sterling zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld, blijft Van Persie hem verdedigen. "Even los van of je hem goed vindt spelen of niet, dat is ieders recht om daar iets van te vinden. Maar dat wij als voetballand zo met hem omgaan, dat vind ik echt heel slecht", is Van Persie hard voor de sfeer die er rondom Sterling hangt.

Feyenoord speelde de laatste wedstrijd van het seizoen nergens meer om, omdat de tweede plek al zeker was. Er werd wel met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en dus kunnen de Rotterdammers volgend seizoen emt een goed gevoel de Champions League in. Van Persie lijkt in ieder geval aan te blijven als trainer. Ondertussen is Feyenoord hard op zoek naar een technisch directeur en algemeen directeur ter vervanging van de vertrekkende Dennis te Kloese. Daarvoor zouden Devy Rigaux (Club Brugge) en Robert Eenhoorn (ex-AZ) in beeld zijn.

