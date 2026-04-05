PSV schreef zondagmiddag geschiedenis door de vroegste landstitel ooit in de Eredivisie te veroveren. Ook in het buitenland bleef dat niet onopgemerkt, waar media het succes toeschrijven aan coach Peter Bosz.

"Ex-Bundesliga-coach schrijft geschiedenis", zo kopt het Duitse BILD. Daarmee doelen ze op Bosz, die in het verleden de Duitse clubs Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen coachte.

Vertrek sterkhouders

Volgens onze oosterburen is het niet niks, zeker gezien de zomerse transferperiode waarin enkele sterkhouders van vorig seizoen vertrokken. "De nieuwe titel voor de ploeg van Bosz kwam zeker niet vanzelf. Na het sensationele kampioenschap van vorig seizoen moest PSV het vertrek van aanvoerder Luuk de Jong, Malik Tillman, Noa Lang en andere basisspelers opvangen."

Daarbij viel BILD één speler in het bijzonder op. "Uitgerekend een van de spelers die nu echt zijn grote doorbraak beleeft, is Ricardo Pepi, die bij Augsburg niet wist te overtuigen. De Amerikaan maakte in januari 2022 voor 16 miljoen euro de overstap van Dallas naar FCA. Na een teleurstellende periode vertrok hij in 2023 naar PSV. Zijn cijfers dit seizoen: tien goals in 21 wedstrijden."

Onlosmakelijk verbonden met Peter Bosz

Volgens het Spaanse AS is de titel van PSV vooral aan Bosz te danken. "Dit succes van PSV is onlosmakelijk verbonden met Peter Bosz. Sinds de komst van de trainer naar het Philips Stadion pakt de club elk seizoen de landstitel. Dat zijn er nu drie op rij, waarbij PSV dit seizoen zelfs overtuigender oogde dan normaal."

In Engeland zagen ze hoe PSV torenhoog boven de concurrentie uitsteeg. "De ploeg van Peter Bosz nam dit seizoen al snel de regie in de titelstrijd en verspeelde voor de winterstop slechts vier punten. PSV pakt daarmee voor het eerst sinds 2008 drie landstitels op rij", zo pende The Guardian op.

Historische prestatie

PSV is zondag voor de 27e keer kampioen van Nederland geworden. De club uit Eindhoven heeft de titel binnen, doordat Feyenoord opnieuw punten verspeelde en met 0-0 gelijkspeelde bij FC Volendam. Met nog vijf wedstrijden te spelen is PSV daardoor niet meer in te halen.

Feyenoord staat namelijk op zeventien punten achterstand. Nog nooit eerder werd een club al op 5 april kampioen in de Eredivisie. Het oude record stond ook al op naam van PSV, dat in 1978 op 8 april kampioen werd. Voor trainer Peter Bosz is het zijn derde landstitel op rij met de club.