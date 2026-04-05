Zondag zou de IJsselderby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle om 12.15 uur moeten beginnen. Maar de bal ging niet rollen. Dat had te maken met 'veiligheidsredenen'. Uiteindelijk moest de Mobiele Eenheid ingrijpen. Dik 1,5 uur na de geplande aanvang mocht de derby beginnen.

Het stadion De Adelaarshorst was op eerste paasdag uitverkocht voor de derby. In het uitvak zaten echter enkele toeschouwers met gezichtsbedekkende kleding. Ze droegen blauwe lapjes stof voor hun mond. D at is tegen de afspraken die zijn gemaakt tussen beide clubs. Om die reden kon de scheidsrechter nog niet het eerste fluitsignaal geven.

'Ga maar weg'

Aanvoerder Ryan Thomas van PEC Zwolle voegde zich bij het supportersvak. Maar ook na een gesprek tussen spelers en fans ging de gezichtsbedekkende kleding niet weg. De directie bemoeide zich er ook mee. Technisch directeur Gerry Hamstra was driftig aan het bellen. Ongeduldige fans brulden: "Voetballen, voetballen, voetballen."

De dj van dienst probeerde nog een lichte toon aan te brengen en draaide het nummer 'Ga maar weg' van Jannes. De stadionspeaker poogde vervolgens uit te leggen wat er allemaal aan de hand is, want dat was uiteraard niet voor iedereen duidelijk.

Aftrap uitgesteld

Spelers en directie van PEC Zwolle verlieten daarna het veld. "Aftrap uitgesteld vanwege gezichtsbedekking in het uitvak", zo meldde ESPN. Analist Robert Maaskant deed voor de grap zijn capuchon over zijn hoofd. Onhelder was hoe het verder zou gaan. Maaskant opperde dat de goeden onder de kwaden moesten lijden, oftewel: het hele uitvak leeghalen.

De IJsselderby is tot nader orde uitgesteld vanwege verboden gezichtsbedekking bij de PEC Zwolle-fans⏳ pic.twitter.com/Y46qjsbCvy — ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2026

Daarna meldde de zender dat de supporters het uitvak zullen verlaten, waarna ze hun gezichtsbedekking afdoen. Pas dan zou worden beslist of en hoe laat de wedstrijd gaat beginnen. Maar het liep anders: er werden fakkels gegooid vanuit het uitvak en er ging knalvuurwerk af.

Stadionspeaker

De stadionspeaker riep daarna de mensen in het uitvak op om het stadion te verlaten. Aan die oproep wordt geen gehoor gegeven. Scheidsrechter Danny Makkelie zei bij ESPN dat er met de lokale driehoek is besloten dat het vak leeg moet. "Ze wisten waar ze aan toe waren", zo zei hij over de uitfans, die willens en wetens de afspraken hebben overtreden.

De Mobiele Eenheid betrad daarop het uitvak en vanaf dat moment ging het snel. Binnen een mum van tijd werd het leger en leger.

Joost Broerse

PEC Zwolle-directeur Joost Broerse vertelde daarna: "We hebben duidelijke afspraken gemaakt over voorwaarden dat we supporters mee mochten nemen. We hebben er alles aan gedaan op voorhand, nu zie je toch gezichtsbedekkende maskers. Dit gaat ten koste van de goedwillenden."

De wedstrijd wordt zo rond 13.30 uur dan toch afgetrapt, zo is het plan. Een paar minuten na die tijd verschenen de spelers voor hun warming-up en rond 13.50 uur begon de derby. Go Ahead won uiteindelijk met liefst 5-0.