Telstar is onder leiding van trainer Anthony Correia bezig aan een goed seizoen. De verrassende promovendus staat boven de degradatieplekken in de VriendenLoterij Eredivisie. Dat doet de ploeg met verfrissend, aanvallend voetbal. De hand van Correia is zichtbaar, dus is hij op de radar verschenen bij grotere clubs.

Volgens ESPN en De Telegraaf heeft FC Utrecht momenteel de beste papieren om Correia in te lijven. De 43-jarige trainer zou al gesprekken hebben gevoerd met de Domstedelingen om Ron Jans na dit seizoen op te volgen. Die verliepen volgens beide media positief. Toch verlangt Telstar vooralsnog een te hoge transfersom voor Correia om tot een akkoord te komen.

Zelf stak Correia niet onder stoelen of banken dat hij is benaderd. "Je gaat wel eens koffie drinken met clubs. Iedereen bij Telstar weet dat ik FC Utrecht een heel mooie club vind. We hebben zeker koffie gedronken en hoe ver het gaat. Geen idee. Dat gaan we zien", vertelde hij bij ESPN.

'Ik kan bevestigen dat er koffie is gedronken'

Dat Correia op pole position staat werd vrijdag bevestigd door Gert Kruys in De Voetbalkantine bij ESPN. De oud-voetballer en commercieel medewerker van FC Utrecht onthulde dat de club al met meerdere kandidaten heeft gesproken, waaronder Correia, zijn eigen zoon Rick Kruys en Paul Simonis. "Ik heb de indruk dat hij op pole position staat. Een jongen van de nieuwe generatie, die het voortreffelijk doet bij Telstar", aldus Kruys senior over Correia.

Ook Rick Kruys is nog in de race. Als speler speelde hij 115 officiële duels voor FC Utrecht en ook als onderdeel van de staf stond hij al eens aan het roer in Stadion Galgenwaard. Hij ligt vast tot medio 2028 bij FC Volendam. "Ik kan bevestigen dat Rick één van de jongens is die gesproken heeft met FC Utrecht", aldus zijn vader. "Ze hebben zich breed georiënteerd. Trainers van de nieuwe generatie, ook Paul Simonis. Ik kan bevestigen dat er koffie is gedronken." De keuze wordt binnenkort doorgehakt laat hij weten.

Pikante ontmoeting

Ondertussen is Correia met Telstar bezig aan een sterk seizoen. Voor de interlandperiode won de ploeg nog knap van koploper PSV: 3-1 in eigen huis. De promovendus staat boven de degradatieplekken, maar onderin de Eredivisie is het nog razend spannend. Dit weekend wacht Telstar een pikante ontmoeting: de ploeg van Correia gaat op bezoek bij FC Utrecht, de club die hem mogelijk deze zomer als trainer verwelkomt.