Zondagmiddag is PSV voor de 27e keer in de clubgeschiedenis kampioen geworden. Niet omdat ze zelf wonnen, maar omdat Feyenoord punten verspeelde op bezoek bij FC Volendam (0-0). PSV'er Joey Veerman heeft inmiddels onthuld hoe hij de beslissende wedstrijd volgde.

De geboren en getogen Volendammer zag hoe nummer twee Feyenoord punten gelijkspeelde bij de club die hij een warm hart toedraagt, al had hij nog op meer gehoopt. "Ik ben natuurlijk ook Volendam-supporter dus ik had eigenlijk gehoopt dat die hem nog even binnenknalde", daarmee doelde hij op de grote kans die Benjamin Pauwels in de 88e minuut kreeg, maar die Timon Wellenreuther redde. "Maar ja, gelijkspelletje dat hebben ze goed gedaan", zo opperde Veerman op het clubkanaal van de Eindhovenaren.

Daarnaast grapte de middenvelder over een mogelijk dealtje met Volendam-spits Henk Veerman. "Henkie die vroeg om een premie, dus daar moeten we het nog even met hem over hebben."

Jerdy Schouten

Hoe de PSV-middenvelder en zijn ploeggenoten de wedstrijd beleefden? "Ja, we zijn bij elkaar gaan zitten. We zijn even bij Schouten (Jerdy, red.) dan geweest want die kon zich niet zo makkelijk verplaatsen". Dat had te maken met de blessure die Schouten op zaterdag opliep tijdens het duel tegen FC Utrecht. Hij is daardoor voor de rest van het seizoen uitgeschakeld en kan niet mee naar het WK.

"Dat vonden we wel even leuk om bij hem te zijn", vervolgde Veerman." Dus daar hebben we gekeken met een paar jongens. En met de vrouwen erbij. Dus dat was superleuk. En op een gegeven moment na een minuut of zeventig dan denk je: 'ik hoop toch wel dat het 0-0 blijft dan.'"

Jerdy Schouten na jobstijding toch op krukken bij kampioensfeestje PSV is te zien op beelden die de kampioen heeft verspreid. https://t.co/OvXCtBsWaH pic.twitter.com/mglHQ7WrrG — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) April 5, 2026

Ondanks zijn blessure, zal Schouten hoe dan ook mee kunnen feesten met zijn teamgenoten. "We nemen hem mee op onze schouders. Zonder hem gaan we niet", vertelde Veerman stellig.

Couhaib Driouech

Waar veel PSV-spelers met elkaar de wedstrijd keken, besloot buitenspeler Couhaib Driouech om alvast een feestje te vieren met de supporters. Hij verscheen zondag na afloop van FC Volendam - Feyenoord op Stratumseind in Eindhoven, waar hij een rode fakkel in zijn hand hield.

Geen rekening mee gehouden

Ook coach Peter Bosz keek de wedstrijd van Feyenoord, en tot zijn verrassing was het zondag al feest. "Ik had er geen rekening mee gehouden. Ik dacht dat Feyenoord daar gewoon zou winnen, en dat wij het zelf moesten doen tegen Sparta, maar gaandeweg de wedstrijd ging het er steeds meer naar uitzien en je ziet wat er gebeurd is..."