Bij Go Ahead Eagles liep een overwinningsfeestje uit de hand. Na de klinkende zege op Heracles in de Eredivisie werd de assistent-trainer opgepakt door de politie. Hoofdtrainer Melvin Boel reageert op de situatie.

De 4-0 zege op Heracles Almelo van vorig weekend werd gevierd in een kroeg in Deventer. Na een tijdje werd assistent-trainer Rick Adjei opgepakt. Later verklaarde hij via de club dat het om een misverstand ging.

Clubwatcher Marco Timmer zei bij Voetbal International: " De assistent had een fles drank meegenomen, dat is het officiële verhaal vanuit de club. Kennelijk is er verwarring over bestaan en lijkt het erop dat de fles is meegenomen en gestolen, dat is de andere lezing. Daardoor is de politie gekomen. De assistent is meegenomen en twee uur verhoord."

'Een aantal misverstanden'

Boel blikt in gesprek met het AD terug op het feestje. "Er was alleen een aantal misverstanden", zegt hij. "Gelukkig is dat snel opgelost en kunnen we weer door naar de wedstrijd tegen Excelsior op zondag."

Boel wil het niet groter maken dan het is. "De trainer heeft op die avond een liedje gezongen en dat is, denk ik, niet zo erg", zo gaat hij door. "Het is een verkapte karaokebar. We zijn, en dat zeg ik met een knipoog, een club met een rauw randje. De andere situatie is gewoon verkeerd beoordeeld. Dat spreek je met elkaar uit en dan ga je weer door. Zo simpel is het."

'Niets aan de hand'

Hij vindt niet dat de trainersstaf een verkeerde keuze heeft gemaakt door samen de overwinning te vieren. Normaal komt dat dan niet in de media. Ditmaal wel, terwijl het gewoon onder teambuilding valt en er vaker soortgelijke uitstapjes zijn.

Hij legt uit: "Er was niets aan de hand. Het was een leuke avond en door één misverstand komt het naar buiten, ziet het er ineens heel dramatisch uit en lijkt het of er iets heel ergs is gebeurd."