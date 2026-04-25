Robin van Persie is heel blij met de samenwerking die hij heeft met Dick Advocaat bij Feyenoord. De adviseur kwam bij de club in tijden dat Van Persie het moeilijk had in de competitie en het lijkt zo zijn vruchten af te werpen. Wat Van Persie betreft blijft dat ook zo in het nieuwe seizoen. "Dat zou ik heel goed vinden", beaamt de trainer.

Er zat een relaxte Robin van Persie aan tafel bij de persconferentie van Feyenoord na het 3-1 gewonnen duel met FC Groningen. Al binnen 22 minuten speelde zijn ploeg de wedstrijd dood bij een 2-0 voorsprong. Verdedigend werd er haast niks weggegeven, op de ene tegengoal na. Dat was een blunder, zo gaf Van Persie zelf ook al toe.

Samenwerking Dick Advocaat

Maar dat het verdedigend zo goed staat, heeft dat ook met Advocaat te maken die daarom bekend staat? "Uiteindelijk sparren wij voor iedere wedstrijd met de spelers over de aankomende partij. Daarin nemen we allerlei scenario's door, dat is allemaal uitgewerkt, getraind en besproken. Daarin speelt Dick ook een rol op de dagen dat hij er is", laat Van Persie daarover los.

Dagelijks is Van Persie in contact met Advocaat, ook als hij niet op de club is. "Dan sparren we over van alles en nog wat, net zoals ik met mijn staf doe. Daarin heeft Dick op een hele relaxte en leuke manier zijn inbreng. Hij stelt kritische vragen en denkt mee, dat vind ik hartstikke leuk." Advocaat zou in principe aanblijven tot het einde van dit seizoen, maar van Van Persie mag dat ook wel langer duren.

Langer verblijf

Hij is te spreken over de samenwerking. "Ik zou dat heel goed vinden. Daar word ik blij van en ik denk ook dat hij wat toevoegt. Niet alleen aan mij maar ook aan andere stafleden, dus als ik de keuze heb dan blijft hij", is Van Persie stellig. "Maar dat moet ook bij Dick allemaal passen. Als het bij hem past en hij vindt het even leuk als ik dan hoop ik dat hij blijft", klinkt het tot slot bij Van Persie.