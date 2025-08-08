Het is een droevige periode voor oud-topvoetballer Giovanni van Bronckhorst. De voormalig trainer van onder meer Feyenoord en Besiktas en huidig assistent van Arne Slot bij Liverpool deelt op social media nieuws dat hem zeer aangrijpt.

"Rest in peace, oma", schrijft de voormalig verdediger op Instagram. Zijn oma is overleden, blijkt uit de post. Hij voegt drie foto's toe van grootmoeder Lena Sapulette. Op de eerste is te te zien in een vredige houding, met haar handen op elkaar gevouwen. Op de tweede staat Van Bronckhorst achter een rolstoel waarin zijn oma zit.

Op de derde poseren ze samen met de kampioensschaal van de Eredivisie voor het seizoen 2016-2017. Gio was toen de trainer van landskampioen Feyenoord.

WK 2010

Sapulette was erbij toen Van Bronckhorst in 2010 met Oranje in de finale stond van het WK voetbal in Zuid-Afrika. Zijn tantes Coos en Nella waren ook afgereisd. De NOS schreef destijds: "Gio (de familie spreekt zijn naam uit als het Engelse Joe) zal ze weten te vinden. Ze zijn te herkennen aan de Molukse vlag."

De opa van Van Bronkchorst kwam vanuit Indonesië naar Nederland als militair. Hij en Lena verbleven in kamp Westerbork. een beladen locatie. "We hadden niets", vertelde Lena aan de NOS. "We sliepen op van die dikke matrassen gevuld met stro. Hoe anders is het nu, als mensen hier in Nederland komen. Die krijgen een huis. Met stromend water, koud en warm."

Feyenoord

Begin 2025 werd bij Feyenoord de Deense trainer Brian Priske ontslagen. In de media gonsde de naam van Van Bronckhorst rond als mogelijke opvolger. Maar hij maakte zelf bij Ziggo Sport bekend dat hij geen interesse had in die positie. "Ik koester alle momenten die ik met Feyenoord heb beleefd", aldus de oud-voetballer, die 249 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers speelde. Van Bronckhorst zelf was tussen 2015 en 2019 hoofdtrainer in De Kuip. Zijn laatste klus was bij Besiktas, waar hij al na een paar maanden werd ontslagen.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.