Terwijl Robin van Persie de doelstelling van Feyenoord heeft behaald, kleeft er toch veel gedoe om hem. Een boel fans hopen dat Van Persie volgend jaar geen trainer meer is van Feyenoord, maar Robert Maaskant denkt toch dat dit wel het geval gaat zijn, met Dick Advocaat als achterwacht. "Hij zal in ieder geval niet heilig verklaard worden."

Er staat een boel te gebeuren bij Feyenoord. Nu de nieuwe directie zo goed als klaarstaat om te beginnen, kan de wederopbouw beginnen. Dit seizoen werd er met hakken over de sloot de tweede plek veilig gesteld waardoor de nodige miljoenen binnenstromen én Champions League in De Kuip gespeeld zal worden. Toch is niet iedereen er gerust op dat dit een succes gaat worden.

Robin van Persie

De jonge trainer Robin van Persie is dan wel een clubicoon, als trainer kan hij nog veel leren. Hoewel de fans niet tevreden zijn, ziet Robert Maaskant het nog wel in hem zitten. "Hij heeft zijn doelstelling gehaald, alleen heeft hij niet alles waargemaakt wat hij beloofde. Hij wilde de fitste ploeg worden, daar kan een streep doorheen. Hij wilde kampioen worden, dat is ook niet gelukt. Hij wilde ook met zijn visie spelen, heel attractief. Dat is ook niet gelukt."

Toch denkt Maaskant dat het allemaal nog wel goed gaat komen met de trainer van Feyenoord. "Hij heeft straks weer een jaar achter de kiezen als trainer en heeft weer meer ervaring. Hij kan deze zomer weer wat beslissingen nemen, al ben ik benieuwd hoe dat zal gaan met de nieuwe technisch directeur en hoe dichtbij die bij het team mag komen."

Nieuwe directie

Eén ding weet Maaskant wel zeker: de beoogd algemeen directeur zal altijd direct zijn tegenover Van Persie. "Robert Eenhoorn is niet iemand die eromheen draait. Hij zal altijd heel direct zijn tegenover Van Persie en hem niet heilig verklaren, Te Kloese deed dat wel." Of het zal botsen tussen de twee ligt volgens de analist aan de resultaten. "Ik denk nog altijd dat Van Persie een perfecte trainer voor Feyenoord kan zijn", beweert Maaskant.

Volgens hem heeft Van Persie zoveel waardevolle ervaringen op kunnen doen in zijn carrière als speler, dat hij dat altijd kan gebruiken. "Hij heeft met de trainers uit de absolute top samengewerkt. Hij heeft daar in de keuken mogen kijken. Dus waarom zou hij, als jongen van Feyenoord, niet een goede trainer kunnen zijn?", vraagt hij zich hardop af. "Hij zal wel nog met Dick Advocaat als zijwieltjes werken, denk ik. Zover was wel duidelijk na de laatste berichten", zegt Maaskant.

Van Persie met zijwieltjes

Daar krijgt hij verweer van Kraaijeveld. "Voor de uitstraling van Feyenoord is dat toch niet lekker? Als topclub wil je dat toch niet?", krijgt Maaskant als vraag. Hij antwoordt als volgt: "Van Persie kan een toptrainer worden, maar dan moet hij vlieguren maken. En dat helpt op het moment dat je een hele ervaren coach naast je hebt. Er zijn er zoveel die geholpen worden in het betaalde voetbal, denk aan Adrie Koster die bij verschillende clubs als mentor heeft rondgelopen. Ik vind het niet raar."

Kraaijeveld vindt dat de intensiteit van adviseur Advocaat een ander beeld geeft dan wat Maaskant bedoelt. "Slot belt ook af en toe met Hiddink, dat deed Van Persie ook, daar is ook niks mis mee. Maar dat iemand drie keer per week systematisch langskomt en bij alle besprekingen gaat zitten, dat is toch heel wat anders..."

Maaskant vindt dat op zijn beurt een mooie innovatie in het conservatieve voetbal. "Ik vind het mooi dat er eindelijk wat gebeurt. Zet ze er maar naast en laat ze maar eens kijken. Ik heb veel liever een Advocaat naast de trainer die 78 keer wat gewonnen heeft, dan nog meer fitnessmensen."

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine blikt Robert Maaskant met presentator Damian Vlottes en voetbalverslaggever Rick Kraaijeveld terug op het afgelopen Eredivisie-seizoen. Hij bespreekt de beschamende situatie waarin Ajax zich bevindt, spreekt zich uit over de baan van Robin van Persie bij Feyenoord en benoemt zijn trainer van het seizoen.

Verder krijgt hij verschillende stellingen voorgelegd over Telstar, PSV en NEC. Hij benoemt het mooiste moment uit het Nederlandse voetbal dit seizoen en blikt stiekem ook al een beetje vooruit op het WK. En wie wordt de bondscoach na het WK? Maaskant heeft er een mening over. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine.

