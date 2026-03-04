Het nieuws dat Maurice Steijn na dit seizoen vertrekt bij Sparta Rotterdam kwam als donderslag bij heldere hemel. De trainer benadrukt dat het tot het laatst 'spannend' was of hij zou verlengen of tot deze beslissing zou komen. Op de vraag waarom geeft Steijn nu zelf antwoord.

"Ik merkte dat ik steeds meer neigde naar: het is wel oké geweest. Ik heb vier prachtige jaargangen gehad, verdeeld over twee periodes. Dan is het misschien ook wel een mooi moment om te zeggen: ik ben toe aan een andere omgeving en een andere uitdaging, in plaats van om weer opnieuw te moeten bouwen", zegt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij kreeg een langdurig contract voorgeschoteld, maar toen puntje bij paaltje kwam kreeg hij toch niet het gevoel om bij te tekenen. Wat nu?

'Tot de conclusie gekomen'

"In dat hele proces kwam ik steeds meer tot de conclusie dat het tijd was voor iets nieuws. Dan is dit misschien wel een mooi moment om te zeggen: we gaan met opgeheven hoofd naar buiten, je geeft de club de ruimte hun ding te doen en ik hoef niet over m’n eigen graf te regeren.” Geruchten over dat hij volgend seizoen de opvolger wordt van Ron Jans bij FC Utrecht, verwijst hij meteen naar de prullenbak.

'Alles staat open'

"Daar valt niets over te zeggen. Ik heb oprecht met niemand gesproken, mijn zaakwaarnemer ook niet. In dat opzicht staat alles open. En als er voorlopig even niks komt, dan doe ik voorlopig even niks. Dan pak ik een sabbaticaljaar.” Daarmee sluit hij dus niet uit dat hij even uit de voetbalwereld stapt. Het buitenland zou ook nog kunnen, maar dan alleen Europa, zo geeft hij aan. Maar eerst het seizoen bij Sparta afmaken.