Sparta Rotterdam en Maurice Steijn gaan aan het eind van dit seizoen uit elkaar. Dat maakt de club bekend via de officiële kanalen. De timing is opmerkelijk aangezien Sparta het dit seizoen erg goed doet in de Eredivisie.

Steijn had nog een contract tot het eind van dit seizoen bij Sparta, maar beide partijen zijn er dus niet uitgekomen wat betreft een contractverlenging. Daarmee komt er na anderhalf jaar en 52 officiële wedstrijden aan eind aan de tweede samenwerkingsperiode tussen Steijn en Sparta. Van april 2022 tot juni 2023 was hij ook al coach van de Rotterdammers. Toen verliet Steijn Sparta voor een mislukt dienstverband bij Ajax.

Dat Steijn juist nu vertrekt is opmerkelijk te noemen, aangezien de coach het uitstekend doet met Sparta. De in Den Haag geboren oud-voetballer staat op het moment zevende met de Rotterdammers en doet nog volop mee voor een play-off-ticket voor Europees voetbal.

Sparta en Maurice Steijn gaan aan het einde van dit seizoen uit elkaar.

FC Utrecht

Het feit dat Steijn en Sparta aan het eind van dit seizoen uit elkaar gaan, voedt de geruchten over een stap naar FC Utrecht alleen maar. De Domstedelingen zijn op zoek naar een nieuwe trainer, aangezien de huidige oefenmeester Ron Jans aan het eind van dit seizoen met pensioen gaat. Steijn zou volgens De Telegraaf een van de belangrijkste kandidaten zijn. Samen met Volendam-trainer en jongen van de club Rick Kruys.

Reactie van Steijn

In een reactie op de clubkanalen geeft Steijn aan dat het werken bij Sparta hem nog altijd voldoening geeft. De coach geeft ook toe dat hij degene was die de stekker uit de onderhandelingen heeft getrokken. "Ik heb uiteindelijk de knoop doorgehakt en geef daar Sparta de ruimte mee om zich te oriënteren op een opvolger en voor mijzelf ga ik ook op zoek naar een nieuwe uitdaging. Voor de komende drie maanden staat alles in het teken om de periode Sparta, samen met mijn staf en spelers goed af te sluiten, want we hebben nog alles om voor te spelen."

Technisch directeur Gerard Nijkamp bevestigt dat Steijn op zoek is 'naar een nieuwe omgeving' en daarom zijn contract bij Sparta niet wil verlengen. "Beide partijen hebben ook ambities en heeft Maurice te kennen gegeven dat hij op zoek is naar een andere omgeving, waarvoor wij enkel begrip kunnen tonen", zo vertelt Nijkamp. Wie de opvolger van Steijn wordt is nog niet bekend.