De fans van Vitesse hebben op een ludieke manier de supporters van NEC aangepakt. De Arnhemmers lieten een vliegtuigje opsteigen met een boodschap voor de aartsrivaal.

NEC verloor zondag de bekerfinale met 5-1 van AZ, waardoor de Nijmegenaren geen geschiedenis schreven. NEC won nog nooit de KNVB Beker, want van alle zes finales van het toernooi werd er geen een gewonnen. Vitesse daarentegen, won de beker wel een keer. In 2017 mochten de Arnhemmers de dennenappel mee naar huis nemen. De supporters besloten dan ook de fans even te sarren.

Boven Nijmegen vloog er maandag een vliegtuigje met daarachter een boodschap. Die is normaal gesproken voor reclameboodschappen, maar als je het vlieguit huurt, kan je het ook voor andere redenen gebruiken. Nu stond er bijvoorbeeld op: '0 uit 6, Groetjes uit 026'. Daarmee wordt gedoeld op de nul bekerfinales die NEC wist te winnen uit de zes die ze er gespeeld hebben. Groetjes uit 026 slaat op het netnummer van Arnhem.

0 uit 6, Groetjes uit 026 zo valt er te lezen op het doek boven Nijmegen #Arnhem #Nijmegen #NEC #Arnhem pic.twitter.com/5eOEHbjO3Y — Mike Gerritsen (@MikeGerritsen) April 20, 2026

Revanche

Daarmee lijkt Vitesse revanche te nemen op de pesterijtjes van de NEC-supporters de afgelopen jaren. De ploeg uit Arnhem was jarenlang verwikkeld in een strijd om de proflicentie te behouden. Door het financiële wanbeleid werd de licentie zelfs meermaals afgepakt. Daar werden de supporters van Vitesse meermaals mee gepest door de rivaal NEC. Als de ploegen tegen elkaar speelden werd dit 'De Gelderse Derby' genoemd. NEC-supporters zongen massaal 'nooit meer naar Arnhem' toen de licentie van de rivaal werd afgepakt.

Mogelijk wordt volgend seizoen die Gelderse derby alsnog gespeeld. Vitesse is nog altijd in de race om een ticket voor de play-offs voor promotie van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie. Daarvoor moet de ploeg wel zo hoog mogelijk eindigen in de laatste periode. Als dat niet lukt dan gaat het ticket naar FC Den Bosch. De Brabanders kunnen om dat te halen mogelijk zelfs beter verliezen van ADO Den Haag in de laatste wedstrijd van de competitie. Daardoor zou het al gepromoveerde ADO de laatste periode pakken.