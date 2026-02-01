Het is de zoveelste keer in tijden dat Ajax een voorsprong in de tweede helft onnodig weggeeft. Tegen Excelsior ging het wederom mis. Fred Grim wijdt het aan de fitheid, ervaring én 'wedstrijdhardheid'. Mika Godts wilde dat achteraf niet de schuld geven. "Als Ajax moet je - met alle respect - altijd fitter zijn dan Excelsior.

Het moet gekmakend zijn voor de Ajacieden. Binnen vijf minuten werd de 2-0 voorsprong uit handen gegeven door de jonge ploeg van Fred Grim. Voor rust speelde Ajax een prima helft, het eerste deel van de tweede heflt ook. Maar toen de eerste tegengoal geïncasseerd werd, ging het helemaal mis. Volgens Grim ging het eigenlijk al mis vóór de goal. "De zakelijkheid ontbreekt om de derde of vierde goal te maken", luidt zijn analyse.

Ervaring en routine

Toch blijft het vaak misgaan voor Ajax in de tweede helft. Vaak is het een verschil van dag en nacht tussen de eerste en de tweede helft van de wedstrijd. "We moeten goed blijven analyseren wat er gebeurt, welke omstandigheden er zijn en wat er mis gaat. Als die goal valt, worden we toch wat onrustig en dan komen we de afspraken niet meer na", zag hij.

Grim vond het moeilijk om de vinger te leggen op het probleem. "Het is al een aantal keer gebeurd, maar dat heeft ook met ervaring en routine te maken. Ik denk dat als Tomiyasu erin komt er meer rust is en hij het tempo wil bepalen. Dat is een ontwikkelpunt met de hele groep, we willen jongens met meer ervaring en routine."

Fysieke gesteldheid van Ajax

Net als veel van de spelers is Grim 'boos en teleurgesteld van binnen'. "Maar gezien de koppies was het zaak om vandaag snel af te sluiten en morgen weer op te pakken met elkaar." De fysieke gesteldheid van de ploeg is zeker iets om in het achterhoofd te houden, vond Grim die sowieso al vier spelers noemde die last hadden van ziekte. "Je moet erin meenemen dat we na de winterstop 8 wedstrijden gespeeld hebben in 25 of 26 dagen. Dat vraagt iets, ook fysiek. Als je dan de wedstrijdhardheid in de benen hebt en de ervaring is het wat makkelijker. We zijn hard bezig om routine toe te brengen."

Mika Godts was iets minder coulant voor zijn team. "Ik denk dat we vandaag wel goed de rust uitkomen. Daarna krijg je twee goals tegen, die wel goed gespeeld waren van Excelsior", geeft hij eerst de tegenstander een compliment. "Ik denk dat het in dingen zit zoals de taken blijven uitvoeren. Ik denk niet dat het kwam door hoe we de kleedkamer uitkwamen."

Mika Godts

Wanneer het gaat over de fysieke gesteldheid van zijn ploeg, zegt Godts het volgende: "Je moet, met alle respect, wel fitter zijn dan Excelsior. Als je Champions League speelt, moet je dat gewoon zijn." Grim begrijpt dat hij dat zegt, maar blijft zelf bij zijn eigen lezing. "Godts zit ook al wat langer bij de club dus dat is natuurlijk ook wel wat anders dan een Sean Steur of Rayane Bounida die nu net in het eerste komen kijken."

