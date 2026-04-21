Het is feest in Alkmaar. Dinsdagavond wordt daar bekerwinnaar AZ gehuldigd. De sfeer zit er goed in, zo is te zien op beelden die Sportnieuws.nl in handen heeft. Gangmaker Wouter Goes greep namelijk een telefoon van een fan en filmde hoe er gefeest werd.

Goes won afgelopen zondag met AZ zijn eerste tastbare prijs. De 21-jarige verdediger was ook nog belangrijk in de eindstrijd tegen NEC. Drie minuten na de openingstreffer van Mees de Wit gooide Goes zich met heel zijn lichaam voor een poging van Noé Lebreton. Daarmee voorkwam de verdediger de gelijkmaker.

In de tweede helft liep AZ door goals van Sven Mijnans en Peer Koopmeiners uit naar 3-0, waarna NEC in minuut 78 via Koki Ogawa nog wat terug deed. Vervolgens maakten Kees Smit en Troy Parrott het Alkmaarse feestje nog groter.

Wouter Goes pakt telefoon van AZ-fan

Dus mocht AZ zondagavond de dennenappel omhoog houden. Daarmee stelde het ook een bustocht door de stad en huldiging bij het stadion veilig. Dat werd dinsdag groots gevierd in Alkmaar. Bij die busparade zat de sfeer er goed in. Goes greep daar een telefoon van een AZ-fan en filmde hoe hij zelf een feestje vieren. Ook bracht hij aanvoerder Jordy Clasie, Sven Mijnans en Denso Kasius in beeld.

Nadat Goes zijn medespelers in beeld had gebracht, overhandigde hij de telefoon weer aan de supporter. Daar zat wel een risico aan, want al rijdend wierp hij de telefoon terug. Dat liep gelukkig voor iedereen allemaal goed af.