Alle ogen waren gericht op Peer Koopmeiners bij de bekerfinale van AZ tegen NEC. Vorig jaar was hij de schlemiel in de verloren finale tegen Go Ahead Eagles, maar nu was hij zelfs doeltreffend in de klinkende bekerzege van AZ. Robert Maaskant genoot van de emoties bij de middenvelder na afloop. "Dat is geweldig voor zo'n jongen."

"Dit is dé manier om eroverheen te komen", zei Peer Koopmeiners treffend tegenover Sportnieuws.nl na afloop van de bekerfinale. "Dit hebben we met iedereen gedaan en dat voelt heel goed." Hij slaakte ook een zucht van verlichting, iets wat ook op het veld te zien was bij hem. Koopmeiners had nog een groot trauma te verwerken van de bekerfinale vorig jaar.

Bij de verloren finale tegen Go Ahead Eagles werd hij de schlemiel nadat hij op knullige wijze hands maakte, waardoor Go Ahead Eagles op 1-1 kwam en er dus een verlenging uit sleepte. De penaltyreeks werd gewonnen door Go Ahead en dat vergaf Koopmeiners zichzelf nooit. Nu kon hij dat eindelijk loslaten.

'Jonge jongens'

Maaskant kon genieten van de wijze waarop de middenvelder feestvierde. "Dan zie je wat een druk er op zo'n speler ligt. Een finale is niet voor zoveel mensen weggelegd... Op het moment dat je dan revanche kan krijgen binnen een jaar en alles loopt zo... Dat is natuurlijk fantastisch voor zo'n jongen."

Maaskant vindt het des te knapper omdat Koopmeiners toch nog een vrij onervaren jongen is. Leeroy Echteld heeft volgens de oud-trainer echt een hechte groep van die jongens gemaakt. "Je moet niet vergeten dat het nog allemaal jonge jongens zijn, die allemaal nog dromen hebben. Ze hebben altijd gedroomd zo'n wedstrijd als deze te spelen. En om dan uiteindelijk die beker omhoog te houden, dat doet echt wat met je", benadrukt hij.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine spreekt Robert Maaskant met Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld over de afgelopen bekerfinale tussen AZ en NEC. Maaskant bespreekt de toekomst van Leeroy Echteld, het prijskaartje van Kees Smit en de pijn die NEC moet voelen na de zesde verloren bekerfinale in de geschiedenis.

Ook wordt Martijn Meerdink, de vader van AZ-spits Mexx, ingebeld en spreken ze kort over de prestaties van Mexx Meerdink dit seizoen en hoe zij de finale hebben beleefd. De nieuwe aflevering is vanaf nu te beluisteren op je favoriete podcastapp, of te zien op YouTube.