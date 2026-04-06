PSV kroonde zich dit weekend wederom tot Eredivisie-landskampioen. Gezien de grote voorsprong zagen de Eindhovenaren het kampioenschap al wekenlang aankomen en zodoende werd het kampioensfeest de afgelopen weken in het geheim voorbereid. Lees hier hoe het feest eruitzag.

In eigen huis leek PSV afgelopen week even heel ver weg van het kampioenschap toen het op 0-2 achterstand kwam te staan tegenover FC Utrecht. De Eindhovenaren herstelden zich echter. Het werd uiteindelijk 4-3 en toen Feyenoord gelijkspeelde op bezoek bij FC Volendam, was het kampioenschap definitief voor PSV.

Het was dan ook niet de vraag of PSV dit seizoen weer kampioen zouden worden, maar wanneer. De afgelopen weken waren de voorbereidingen op het besloten kampioensfeest dan ook in volle gang. Toen de Eindhovenaren enkele weken geleden verzaakten te winnen op bezoek bij Telstar en daarna een interlandperiode volgde, gaf dat PSV zelfs wat extra tijd om het feest rondom het kampioenschap te organiseren.

Besloten feest

In het verleden vierde PSV het kampioenschap in eetcafé De Verlenging in het Philips Stadion. Dat was dit jaar anders. Dit paasweekend werd het kampioenschap gevierd tijdens een besloten feest in De Club in het centrum van Eindhoven nabij het centraal station. De recent geopende discotheek stond vroeger bekend als Hollywood en is geen onbekende feestlocatie voor PSV.

Verschillende ex-PSV'ers, zoals Ronald en Erwin Koeman, waren daar met enige regelmaat te vinden. Zondagavond op Eerste Paasdag vond het besloten feest plaats. Diverse artiesten traden daar op, zoals de bekende dj La Fuente, die zelf ook uit Eindhoven komt, maar ook zanger John West en Eindhoven Finest waren van de partij.

Complimenten

Daar werd volgens Wil van Melis, CEO van de overkoepelende organisatie Horeca Business Group Eindhoven, gefeest 'tot in de late uurtjes', zo vertelde hij daags na het besloten kampioensfeest in gesprek met het Eindhovens Dagblad. Ook de geblesseerde Jerdy Schouten was aanwezig op zijn krukken. Hij liep tijdens het kampioensduel een ernstige blessure op aan zijn kruidband.

"Wij vinden het een enorme eer dat de selectie van PSV zijn kampioensfeest in onze zaak heeeft gevierd. Ik heb vanuit de spelersgroep van PSV alleen maar complimenten gehoord. Het was één groot feest dat tot in de late uurtjes heeft geduurd", aldus Van Melis. Op Tweede Paasdag konden de spelers bijkomen van het feest tijdens een vrije dag. Dinsdag staat de huldiging in het centrum gepland.