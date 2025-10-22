Voormalig Formule 1-coureur Michael Schumacher was tijdens zijn carrière heel anders voor de schermen dan daarachter. Dat onthult zijn goede vriend Richard Hopkins. Volgens hem was de zevenvoudig wereldkampioen erg zelfverzekerd, en zelfs een tikje arrogant.

"Hij had alle elementen die iemand tot wereldkampioen maken", vertelt de voormalig Head of Operations van Red Bull aan The Sun. "Ook de elementen die niet altijd positief zijn." Maar buiten de spotlight, was het een heel ander persoon. Hopkins spreekt dan ook van een 'alterego' van Schumacher.

"Als je Michael niet zou kennen en alleen F1 zou kijken in 2004 of 2005, zou je waarschijnlijk een mening over hem hebben zonder de persoon die achter de coureur schuilgaat te kennen", zegt Hopkins. "Je ziet misschien een superzelfverkerde coureur, die absoluut een bepaalde mate van arrogantie had."

Privéleven

"Daardoor zou het lijken alsof hij een heel moeilijk persoon was in zijn privéleven, maar dat was hij totaal niet. hIj was een geweldige man een vader." Onlangs sprak ook F1-wereldkampioen Max Verstappen over zijn band met Schumacher. "Hij en mijn vader waren vrienden", vertelde Verstappen. "We gingen soms samen op vakantie. Er zijn nog video’s van die tijd, en dat zijn herinneringen die ik nooit zal vergeten.

"Op het circuit was hij super gefocust, alles draaide om prestaties", vervolgde de Nederlander. "Maar zodra hij thuiskwam, was hij gewoon vader en echtgenoot. Hij zorgde voor zijn gezin en zorgde dat zij ook zijn aandacht kregen. Dat was mooi om te zien."

Ski-ongeluk

Schumacher kreeg elf jaar geleden een heftig ski-ongeluk, waardoor hij nooit meer de oude zou worden. Jarenlang kwam er maar weinig naar buiten over het welzijn van de Duitser. Deze maand kwam er een nieuwe update.

"Ik wil niet zeggen dat het goed met hem gaat, maar het gaat misschien wel wat beter. Maar in principe weten we nog niks. Hij heeft dit jaar al een helm gesigneerd voor het goede doel. Was het zijn vrouw die zijn hand vasthield? We hebben geen idee, maar het is voor het eerst weer dat er een goed teken komt. Bijna een teken van leven", zo vertelt L'Hermitt tegenover Le Grand Recit over Schumacher en zijn huidige conditie. De coureur zou echter nog altijd niet kunnen praten of communiceren.