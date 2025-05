Aston Martin-topman doet opvallende uitspraak over Max Verstappen: 'Daar zijn we nog niet aan toe'

Max Verstappen wordt door vele Formule 1-kenners gezien als de beste coureur op de grid. En dus zijn er veel renstallen die de viervoudig wereldkampioen graag in hun team willen hebben. Maar bij Aston Martin zal Verstappen niet snel tekenen, denkt Adrian Newey.

"Het draait erom dat Max voor het team kiest dat hem de snelste auto kan bieden", verklaarde Newey in Monaco. Newey is de meesterontwerper die Red Bull jarenlang aan een winnende auto hielp. Afgelopen winter maakte hij de overstap naar Aston Martin. "Mochten we ooit proberen Max te strikken, dan moeten we eerst een snelle bolide hebben. Daar zijn we nu nog niet aan toe."

Dat zou zomaar snel kunnen veranderen. Eigenaar Lawrence Stroll - een miljardair - heeft de ambitie om Aston Martin mee te laten strijden om de wereldtitel. En daar doet hij dan ook de nodige investeringen voor. Newey is daar maar wat blij mee: "Dit is misschien wel de beste basis in de Formule 1. En de windtunnel is ook de beste in de Formule 1."

Buitenlandse media zien 'geprikkelde' Lando Norris klagen over Max Verstappen, kritiek op Red Bull Max Verstappen reed lang aan kop bij de Grand Prix van Monaco, maar moest de overwinning toch aan Lando Norris geven. De Brit was niet zo blij met de acties van zijn Nederlandse concurrent. Volgens Britse media kwam Norris 'geprikkeld' over en de Belgen hadden kritiek op Red Bull.

Grand Prix van Monaco

Verstappen kwam er zondag niet aan te pas in Monaco. Lando Norris, Charles Leclerc en Oscar Piastri waren simpelweg een stuk sneller, waardoor de Nederlander het moest doen met een vierde plek. Hij wil de race dan ook snel vergeten, zei hij bij Viaplay. "Dit is niet ons circuit. Het is er één op de kalender van 24, dus we gaan maar door."

Cynische Max Verstappen baalt flink en lacht als boer met kiespijn vanwege situatie in Monaco: 'Zodat we bananen kunnen gooien' Max Verstappen moest het bij de Grand Prix van Monaco doen met een vierde plek en kwam tot de conclusie dat er ook niet meer mogelijk was. Hij begreep dat de wedstrijdleiding een belangrijke regel veranderde om de spanning in Monte Carlo te verhogen, maar de viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 vond na afloop dat wijziging niet goed heeft uitgepakt.

Grand Prix van Spanje

Verstappen richt zich op de Grote Prijs van Spanje volgende week op het circuit van Barcelona dat hem en de Red Bull beter ligt. Ook hoopt hij dat de regelwijziging over de flexibiliteit van de voorvleugel, die ingaat bij de GP van Spanje, de achterstand van de Red Bull ten opzichte van McLaren iets kleiner maakt.

"Ik hoop dat het een klein beetje uitmaakt. Ik denk niet dat het de wereld op zijn kop zet, maar als het een heel klein beetje onze kant op valt, vind ik het al positief. We gaan het zien."