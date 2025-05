Buitenlandse media zien 'geprikkelde' Lando Norris klagen over Max Verstappen, kritiek op Red Bull

Max Verstappen reed lang aan kop bij de Grand Prix van Monaco, maar moest de overwinning toch aan Lando Norris geven. De Brit was niet zo blij met de acties van zijn Nederlandse concurrent. Volgens Britse media kwam Norris 'geprikkeld' over en de Belgen hadden kritiek op Red Bull.

In ronde 70 van de 78 reed Verstappen op de eerste positie, maar hij moest nog een pitstop maken. De Nederlander reed relatief langzaam op zijn oude banden, waardoor Norris, Charles Leclerc en later ook Oscar Piastri in een treintje achter hem aan reden. Norris wist precies wat het plan van Verstappen was, zei hij over de boordradio: 'Max is me gewoon aan het tegenhouden. Hij geeft niet eens gaf.' Sky Sports schreef dat Norris geprikkeld reageerde.

De Nederlander zal gehoopt hebben dat Leclerc de eerste plek zou overnemen, omdat Verstappen achter Norris staat in de WK-stand. Maar de echte reden dat de Red Bull-coureur zijn tweede verplichte pitstop nog niet had gemaakt, is omdat hij hoopte op een rode vlag. De auto's moeten dan naar de pitstraat en Verstappen had dan een 'gratis' stop kunnen maken, waardoor hij de race op P1 zou eindigen.

Slechts één foutje

The Daily Mail ziet vooral dat Norris opeens weer volop meedoet in de strijd om de wereldtitel. 'Lando Norris wint vanaf pole position en komt nu veel dichterbij ploeggenoot Oscar Piastri in de WK-stand', kopt het Britse medium. De McLaren-coureur maakte slechts één foutje volgens de krant, toen hij zich bij de start even verremde.

Kritiek op Red Bull

Het Laatste Nieuws was zeer kritisch op het team van Verstappen. 'Red Bull snapt het nog altijd niet', is de conclusie van het Belgische medium. De reden? Er gaan verhalen dat Yuki Tsunoda misschien plaats moet maken voor Isack Hadjar (die zondag zesde werd in Monaco), maar dat vindt F1-watcher Joost Bolle onzin.

'Snappen ze het dan echt niet bij Red Bull? Kijk: het verschil tussen Verstappen en Tsunoda is eigenlijk niet veel kleiner dan tussen Verstappen en Liam Lawson, de Nieuw-Zeelander die na twee grand prix’ al door Tusnoda vervangen werd wegens “niet goed genoeg”.'

'Hij was super in Monaco'

In Italië keek iedereen naar Charles Leclerc, die als tweede eindigde, en Lewis Hamilton (P5). 'Leclerc is super in Monaco, maar Norris is niet te passeren', kopt La Gazzetta Dello Sport. 'Sterke race van Norris, die er ondanks de grote druk van Leclerc in de laatste ronden in slaagde geen enkele fout te maken.'