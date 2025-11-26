Adrian Newey wordt vanaf het volgende seizoen de nieuwe teambaas van Aston Martin. Dat meldt de F1-ploeg via de officiële kanalen. De huidige teambaas Andy Cowell zal een andere rol binnen de ploeg gaan vertolken.

Newey was lange tijd een van de beste ontwerpers in de F1 namens Red Bull Racing, waar hij lang samenwerkte met Max Verstappen. Later maakte hij de overstap naar Aston Martin. Daar hield hij zich in eerste instantie ook bezig met de technische kant van de wagens, maar vanaf 2026 krijgt hij dus de verantwoordelijkheid over het hele team. Een grote verrassing, al ging er al even een gerucht dat Cowell als teambaas zou vertrekken. Hij laat Aston Martin echter niet achter zich, Cowell wordt het nieuwe hoofd strategie bij de ploeg.

Christian Horner

Tijdens de grand prix in Las Vegas ging zelfs nog het gerucht dat Christian Horner mogelijk de nieuwe ploegbaas van het F1-team zou worden. Aston Martin-baas Lawrence Stroll zou zeer gecharmeerd zijn van de kwaliteiten van de Brit, die vanaf april 2026 weer aan de slag zou mogen. Dit omdat Horner een lagere ontslagpremie zou hebben geaccepteerd, in ruil voor een verkorting van zijn concurrentiebeding. Met de aanstelling van Newey komt er dus geen hereniging tussen hem en Horner. De twee werkten lang samen bij Red Bull Racing.

'Cowell is een geweldige leider geweest'

Stroll reageerde op de site van Aston Martin op de wisseling van de wacht in de top van de ploeg. " Cowell is dit jaar een geweldige leider geweest. Deze wijziging in de leiding is een wederzijdse beslissing die we hebben genomen in het belang van het team. We kijken er allemaal naar uit om met hem te blijven samenwerken in zijn nieuwe rol als Chief Strategy Officer." Op dit moment rijdt Aston Martin in de Formule 1 met Fernando Alonso en Lance Stroll.

Reactie van Cowell

Ook Cowell bevestigt dat het een goed moment was om de wisseling van de wacht toe te passen. " Nu we de nodige veranderingen hebben gedaan tijdens onze overgang naar een volledig fabrieksteam, en we de basis hebben gelegd voor Adrian en de bredere organisatie, is het een geschikt moment voor mij om een andere rol op me te nemen als Chief Strategy Officer. Cowell gaat zich vooral bezig houden met het samenwerken met de technische partners van de ploeg en de integratie van nieuwe ontwikkelingen.

'Andy's rol zal cruciaal zijn'

Newey kijkt erg uit naar zijn nieuwe rol binnen Aston Martin, maar beseft ook dat de samenwerking met Cowell cruciaal zal zijn. " Ik kijk ernaar uit om deze extra rol op me te nemen terwijl we ons in de best mogelijke positie brengen om te kunnen concurreren in 2026, wanneer we ons in een volledig nieuwe situatie bevinden. Andy's nieuwe rol zal cruciaal zijn in dit traject."

