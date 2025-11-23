Christian Horner gaat mogelijk terugkeren in de Formule 1. De teambaas, die eerder dit seizoen ontslagen werd bij Red Bull Racing, is in beeld om Andy Cowell te vervangen als ploegbaas van Aston Martin.

Dit seizoen werd Horner door Red Bull Racing op straat gezet vanwege de tegenvallende resultaten van het team. Daarnaast was er een incident rondom grensoverschrijdend gedrag richting vrouwelijke medewerkers van het team. In 2024 werd hij daarvan vrijgesproken, maar het leek wel degelijk meegespeeld te hebben in de beslissing van Red Bull.

Horner zou een afkoopsom van maar liefst negentig miljoen euro in zijn contract gehad hebben om het vroegtijdig te kunnen ontbinden. Hij zou echter akkoord gegaan zijn met een lagere som, zodat hij eerder terug kon keren in de Formule 1. Zo kreeg hij 59 miljoen euro, maar liep zijn concurrentiebeding wel al in april 2026 af. Vanaf die maand kan hij dus weer aan de slag binnen de Formule 1.

Aston Martin

Nu zou er dus een team zijn dat interesse heeft in Horner, aldus BBC Sport. Aston Martin-CEO en teambaas Andy Cowell en topontwerper Adrian Newey zouden met elkaar overhoop liggen en dat zou van eerstgenoemde zo maar eens de kop kunnen kosten. Cowell zal dan wel binnen het team blijven, maar in een andere rol verder gaan bij Aston Martin. Dan moet er dus een vervangende teambaas komen en daarvoor is Horner dus in beeld.

Horner zou dan de rol als teambaas willen combineren met het houden van aandelen binnen Aston Martin. Echter is het nog niet zeker dat Brit aan de slag gaat bij de ploeg uit Silverstone. Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll heeft ook al met een aantal andere kandidaten gesproken zoals Martin Whitmarsh, die eerder al bij de ploeg werkte, maar ook McLaren-teambaas Andreas Seidl.

Adrian Newey

Mocht Horner inderdaad naar Aston Martin vertrekken, dan komt hij daar een oude bekende tegen in Newey. De ontwerper was eerst werkzaam bij Red Bull Racing, maar daar zou hij niet goed uit elkaar zijn gegaan met onder andere Horner.