Babynieuws Max Verstappen en Kelly Piquet: Red Bull komt met update vlak voor Formule 1-weekend in Miami

Formule 1-volgers zijn al maandenlang bezig met de aanstaande bevalling van Kelly Piquet. De partner van Max Verstappen is hoogzwanger en lijkt elk moment baby ter wereld te brengen. Dit weekend zou Verstappen in actie moeten komen tijdens de GP van Miami, maar op donderdag laat hij zijn gezicht nog niet zien in de Verenigde Staten. Dat heeft alles te maken met zijn zwangere vriendin.

Het raceweekend in de Amerikaanse stad begint namelijk vrijdagavond (Nederlandse tijd), maar een dag van tevoren zit Verstappen 'gewoon' in Monaco. Dat is de thuishaven van de Formule 1-coureur (27) en Piquet (36). Op X deden de nodige geruchten de rondte dat de viervoudig wereldkampioen inderdaag niet in Amerika, maar nog in Europa zit. Dat werd donderdag bevestigd door Red Bull.

Aan De Telegraaf laat een woordvoerder weten dat Verstappen pas later arriveert vanwege babynieuws. "Alles gaat goed en Max zal vrijdag op het circuit zijn voor het race-weekend." Heel veel meer details worden er vanwege privacyredenen niet gedaan, maar alle seinen lijken op groen te staan.

Eerder werd al duidelijk dat de privéjet van Verstappen lange tijd nog op een Frans vliegveld stond. Daardoor was het al zeker dat de Nederlander nog in Monaco was. Op donderdagmiddag steeg het vliegtuig alsnog op, ongetwijfeld op weg naar Miami.

Verre reis naar Miami

Als Verstappen nog in Europa is en hij tijdig in Miami wilt zijn, moet hij haast maken. Het is namelijk zo'n 12 uur vliegen naar de Verenigde Staten. Op vrijdag kan Verstappen, als hij rijdt, meteen aan de bak. Op vrijdag vindt de eerste en enige vrije training plaats, terwijl een paar uur later de sprintkwalificatie wordt afgewerkt. Bezorgde fans dachten dat Verstappen het weekend zou missen, maar de Red Bull-woordvoerder verwacht de Nederlander gewoon tijdens de race.

Op zaterdag is het tijd voor de sprintrace en de 'echte' kwalificatie. Op zondag begint de race om 22.00 uur Nederlandse tijd. Of Verstappen er bij is, is dus nog even afwachten. Duidelijk is wel dat hij donderdag niet bij de mediadag is. Zijn ploeggenoot Yuki Tsunoda schuift wel aan, net als teambaas Christian Horner.