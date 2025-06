Bekende presentator Formule 1-show diep geraakt door 'valse opmerking' van collega

Presentator Chris Zegers heeft zich uitgesproken over een 'valse opmerking' van een collega. Het gezicht van Ziggo Sport-programma Race Café heeft al een veelzijdige loopbaan achter de rug, maar niet alles ging hem volgens zijn collega even goed af. "Het deed vooral mijn moeder veel pijn."

Zegers heeft hard aan de weg getimmerd en was onder andere profvoetballer, model, actrice, zanger en marketeer. Inmiddels is hij vooral bekend als presentator van Race Café. Sinds het huidige Formule 1-seizoen is hij samen met presentatrice Shelly Sterk een van de vaste gezichten van het praatprogramma.

Formule 1-teambaas geeft inkijkje in situatie Michael Schumacher: 'Ik spreek vaak met zijn vrouw' De situatie van voormalig Formule 1-coureur Michael Schumacher na zijn skiongeluk in 2013 is nog steeds mysterieus. Toch komen er steeds vaker details naar buiten. Ook Flavio Briatore, de teambaas van Alpine, doet een boekje open.

Doordat hij vaak in de belangstelling staat, kreeg Zegers ook te maken met negatieve reacties. Zo liet een collega zich in het programma De Slimste Mens erg negatief uit over zijn werk als acteur. Zegers speelde in films al De Hel van '63 en Liever Verliefd.

Pijnlijke opmerking

"Chris Zegers is geen acteur", waren de harde woorden van de kandidaat in kwestie. Die opmerking deed de presentator pijn, zo vertelt hij in podcast De Perstribune. "Ik vond dat een heel vileine en neerbuigende opmerking. En het kwam van een collega, op televisie", zegt hij.

Beroemde presentatrice (36) geeft een heel bijzonder inkijkje: 'Blij dat ik nu zo word gezien' Laura Wontorra is een van de bekendste sportpresentatrices van Duitsland. Om daar te komen heeft ze een bijzondere weg moeten afleggen. Wontorra moest namelijk uit de schaduw van haar beroemde vader stappen.

Hij had de uitzending zelf niet gezien, maar werd er door zijn familie op gewezen. "Het deed vooral mijn moeder veel pijn", zegt hij zichtbaar geraakt. Zegers heeft ruim 25 jaar ervaring in de tv- en filmwereld. "Ik sta niet elke dag Shakespeare te spelen en ik zit niet bij de Toneelgroep Amsterdam. Maar ik ken mijn plek, ik weet mijn beperkingen. Waarom zou iemand geen acteur zijn omdat hij geen toneelschool heeft gevolgd? Ik vond het gênant."

Zegers heeft de collega niet met de pijnlijke uitspraak geconfronteerd. "Ik ben hem sindsdien niet meer tegengekomen", zegt hij. De presentator wil ook de naam van de kandidaat niet noemen.

F1-coureur Lewis Hamilton zegt buiten camera's om sorry tegen Engelse journaliste na nors interview Lewis Hamilton was zondag helemaal niet te spreken over zijn race in Spanje. De zevenvoudig wereldkampioen Formule 1 moest het doen met een zesde plek en was na afloop dan ook zéér kortaf tegen een journaliste van Sky Sports. Daar kreeg hij later spijt van, zo blijkt nu.

Formule 1

Inmiddels staat de carrière van Zegers dus vooral in teken van de Formule 1. Hij is groot liefhebber van de autosport en nam zelfs deel aan de Dakar Rally in 2011. De 54-jarige was de afgelopen jaren al regelmatig te gast in Race Café om over F1 te praten. “Om mijn liefde voor de auto- en motorsport te kunnen uiten in de rol van presentator is een grote wens die uitkomt", liet hij weten aan het begin van zijn avontuur als gastheer van het programma.

Kan schorsing voor Max Verstappen ook in zijn voordeel werken? 'Dan wordt hij alleen maar groter' Max Verstappen staat op het randje van één Formule 1-race schorsing. Volgens autosportjournalist Olav Mol hoeft dat niet zo erg te zijn als mensen denken. Hij heeft een bijzonder scenario in zijn hoofd, schetst hij bij Ziggo Sport-programma De Stamtafel.

Er was dit weekend weer genoeg te bespreken na een dramatisch weekend voor Max Verstappen in Barcelona. Tijdens de Grand Prix van Spanje leek hij naar een podiumplek te rijden, maar in de laatste rondes ging het helemaal mis.

De Nederlander eindigde na een tijdstraf als tiende en zag zijn achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris in de WK-stand enorm oplopen. Uit frustratie reed hij tegen de Mercedes van Russell aan. Daar kreeg hij naast de tijdstraf ook nog drie strafpunten op zijn superlicentie voor. Aangezien de Nederlander er nu elf heeft, moet hij enorm oppassen. Bij twaalf stuks volgt tenslotte een wedstrijd schorsing.