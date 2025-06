Kan schorsing voor Max Verstappen ook in zijn voordeel werken? 'Dan wordt hij alleen maar groter'

Max Verstappen staat op het randje van één Formule 1-race schorsing. Volgens autosportjournalist Olav Mol hoeft dat niet zo erg te zijn als mensen denken. Hij heeft een bijzonder scenario in zijn hoofd, schetst hij bij Ziggo Sport-programma De Stamtafel.

Allereerst ziet Mol een heel vervelend scenario voor zich. Verstappen mag de komende twee races geen strafpunten op zijn licensie krijgen, omdat hij anders één grand prix wordt geschorst. Hij denkt dat andere coureurs daar gebruik van gaan maken en harder het duel zullen aangaan met de Nederlandse topcoureur. Verstappen moet dan kiezen: of zachter verdedigen dan gebruikelijk, of een extra strafpunt riskeren.

Maar hoe erg is het nu als Verstappen een race moet overslaan? Dat vraagt Mol zich hardop af. "'Ik heb een gedachte, die ik nooit in mijn leven dacht te krijgen", begint hij met een lach. "'Ik denk dat Max met hoe hij er in het kampioenschap voorstaat en hoe hard hij ervoor moet werken, dat hij denkt: een keer een vrij weekend zal mij een boon zijn."

'Wordt Verstappen alleen maar groter'

Stel dat Verstappen wordt geschorst, moet Red Bull een andere coureur in die auto zetten. Isack Hadjar doet het uitstekend bij de Racing Bulls, maar Mol verwacht dat zijn management een tijdelijke overstap tegen zal houden. Dat zou een terugkeer van Liam Lawson betekenen. "Als Lawson en Yuki Tsunoda een weekend in die auto moeten zitten, komen ze niet eens door Q1 heen. Dan wordt Verstappen alleen maar groter, dus voor Red Bull is het wel echt even serieus."

Recent ongeval Max Verstappen

Verstappen kreeg door het veelbesproken einde van de Grand Prix van Spanje drie strafpunten, waardoor de teller nu op elf staat. De viervoudig wereldkampioen deelde een tik uit aan George Russell, die op zijn beurt het idee had dat hij Verstappen mocht inhalen. Na één week rust voor de coureurs, staat op zondag 15 juni de Grand Prix van Canada op het programma.