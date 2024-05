Bij McLaren weten ze het zeker: 'Vertrek Newey eerste vallende dominosteentje bij Red Bull'

Adrian Newey is begonnen aan zijn afscheidstournee in de Formule 1. De meesterontwerper heeft Red Bull laten weten na 2025 te stoppen. Tot grote vreugde van andere teams, want Newey ontwikkelde met zijn team de laatste jaren een onverslaanbare wagen.

"Het is het eerste dominosteentje dat valt en zeker niet de laatste", concludeerde McLaren-teambaas Zak Brown voorafgaand aan de Grand Prix van Miami. "Het is wel een nieuw teken van verdere destabilisering, zeker als ik kijk welke cv's we tegenwoordig uit die hoek krijgen toegestuurd", ging hij verder.

Daarmee doelde hij op Red Bull-personeel, die op zoek zijn naar een andere job. "Er is zeker een toename", blufte Brown. De Amerikaan denkt dat er een leegloop ontstaat na de chaotische beginfase van Red Bull búiten het circuit. Teambaas Christian Horner werd beschuldigd (en vrijgesproken) van grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van een vrouwelijke collega. Ook dreigde er een onduidelijke schorsing voor adviseur Helmut Marko.

Verstappen over Newey

Max Verstappen baalt van het aanstaande vertrek van Newey, maar houdt ook een slag om de arm. "Voor de buitenwereld lijkt dit nieuws misschien heel dramatisch, maar als je weet wat er daadwerkelijk binnen het team gebeurt, dan is het niet zo dramatisch als dat het lijkt. In de pers maken mensen er hele verhalen van, ook omdat ze niet weten hoe de rollen binnen het team precies zijn."

Brown is het daar niet mee eens. "Adrian is de succesvolste ontwerper aller tijden. Mensen willen met hem of voor hem werken. Dus niet alleen zijn technische input zal worden gemist, maar ook de aantrekkingskracht binnen het team dat je daar met iemand van Newey's statuur kan samenwerken", beargumenteerde Brown.

McLaren lijkt niet op pole position te liggen voor de komst van Newey, al is daar volgens Brown ook geen sprake van. "Adrian is waardevol voor elk raceteam. Maar we zijn blij met het pad waarop we ons momenteel bevinden. Zeg nooit nooit, maar we zijn blij met hoe Andrea Stella de boel runt. Al kijken we natuurlijk altijd naar mogelijkheden om ons te versterken."