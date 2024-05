Max Verstappen niet in paniek door vertrek van Adrian Newey bij Red Bull: 'Niet zo dramatisch'

Max Verstappen vindt het jammer dat Adrian Newey vertrekt bij Red Bull, maar zo erg is het voor de ploeg ook weer niet. De Nederlander had de Brit er graag bij gehouden, maar hij focust zich op de toekomst.

De Red Bull-ontwerper Newey kondigde onlangs zijn vertrek bij de ploeg aan. Hij stapt uit de Formule 1 en gaat een andere uitdaging aan. Begin 2025 houdt Newey ermee op, maar Lewis Hamilton probeerde hem nog over te halen toch in de racesport te blijven. De Britse coureur vertelde tijdens de laatste persconferentie dat een nieuwe samenwerking met Newey bovenaan zijn wensenlijstje staat.

Verstappen

Verstappen reageerde ook op het vertrek van Newey. De regerend wereldkampioen hoopte wel dat de ontwerper nog zou blijven. "Toen Adrian begon bij Red Bull was hij enorm belangrijk voor het succes dat ze hadden, maar met de jaren is zijn rol veranderd. Ik denk dat veel mensen niet begrijpen wat hij daadwerkelijk deed. Ik zal niet zeggen dat hij niets meer deed, maar zijn rol is wel aan het veranderen", vertelt Verstappen tegenover ViaPlay. De Nederlander rijdt op 5 mei de Grand Prix van Miami. Vorig jaar pakte Verstappen de zege in de Amerikaanse stad.

'Goede sparringspartner'

Verstappen vertelt ook dat het altijd fijn was om even te praten met Newey. "Er zijn veel goede mensen bij het team gekomen die de hele technische afdeling sterker hebben gemaakt. Ik had natuurlijk liever gehad dat Adrian was gebleven omdat je altijd op zijn ervaring kunt vertrouwen, en bovendien is hij een geweldig persoon om mee te sparren. Hij is erg slim, maar kan ook met coureurs praten en die feedback vertalen naar de auto, een beetje alsof hij zelf rijdt."

'Niet zo dramatisch'

Verstappen baalt dat Newey vertrekt, maar hij voorziet geen grote problemen voor het team nu de Engelsman niet meer aan het project zal gaan werken. "Voor de buitenwereld lijkt dit nieuws misschien heel dramatisch, maar als je weet wat er daadwerkelijk binnen het team gebeurt, dan is het niet zo dramatisch als dat het lijkt. In de pers maken mensen er hele verhalen van, ook omdat ze niet weten hoe de rollen binnen het team precies zijn. Natuurlijk had ik graag gewild dat Adrian was gebleven, ook vanwege hoe hij als persoon is en door de kennis die hij potentieel meeneemt naar een ander team. Maar ik vertrouw de mensen die we hebben, ze zijn ongelooflijk goed in wat ze doen."