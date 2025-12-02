Aan het eind van het Formule 1-seizoen wordt eer een bijzonder eerbetoon gehouden voor een Nederlands icoon in de sport. Fotograaf Peter van Egmond, een goede vriend van Max Verstappen overleed dit jaar, maar dankzij een mooi initiatief wordt zijn herinnering in leven gehouden.

Alle fotografen die dit jaar actief zijn geweest in de Formule 1 kunnen meedoen aan een fotowedstrijd die dient als eerbetoon aan de begin dit jaar overleden Formule 1-fotograaf Van Egmond. De wedstrijd is een initiatief van zijn nabestaanden en het magazine Formule 1. De internationale autosportfederatie FIA steunt de wedstrijd, waarin geldprijzen zijn te verdienen.

Geliefd

Van Egmond fotografeerde veertig jaar in de Formule 1. Hij maakte 567 grands prix mee. "Het is goed dat we onze helden blijven eren en ook in herinnering houden", zegt bandenspecialist Kees van de Grint, een van de initiatiefnemers, in een persbericht. "Peter was een vakman, geliefd bij zijn collega's en in de paddock maar bovenal een goed mens. Deze fotowedstrijd is een passend eerbetoon aan hem." Het magazine heeft de wedstrijd dan ook Peter's F1 Racing Photo Contest genoemd.

Een internationale vakjury kiest uit de inzendingen een top 10 van foto's die worden genomineerd voor de publieksprijs. Het publiek kiest via een stemplatform de favoriete foto van de racefans. Naast deze publieksprijs worden de drie beste foto's van de jury beloond met prijzen.

De winnaars van de juryprijzen en de publieksprijs worden in januari 2026 bekendgemaakt tijdens een uitreikingsceremonie in Race Planet Amsterdam.

Samenwerking met Max Verstappen

Van Egmond was een vertrouwd gezicht bij F1-races, hij was er bij honderden aanwezig met zijn camera's. De laatste jaren deed hij dat voor Red Bull Racing, waarbij hij nauw samenwerkte met Verstappen. Van Egmond maakte dus van dichtbij mee hoe de Nederlander zijn wereldtitels won. Maar hij kreeg eind 2024 vreselijk nieuws te horen; Van Egmond was ongeneeslijk ziek vanwege uitgezaaide nierkanker.