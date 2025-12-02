Max Verstappen mag na zijn zege bij de GP van Qatar nog altijd dromen van een vijfde wereldtitel op rij. De Nederlandse coureur van Red Bull had zijn overwinning te danken aan het feit dat zijn team concurrent McLaren op tactisch gebied volledig aftroefde. Dat was allemaal te danken aan Hannah Schmitz, het meesterbrein achter de strategie van Red Bull.

Verstappen leek zijn titelaspiraties in Qatar definitief vaarwel te kunnen zeggen, want het hele weekend waren Oscar Piastri en Lando Norris veel te snel voor de Nederlander. In de hoofdrace ging het voor oranje auto's echter helemaal mis door een tactische blunder. Bij een vroege safety car besloten alle teams behalve McLaren om hun rijders naar binnen te halen doordat het verplicht was om twee pitstops te maken. Daardoor moest Norris en Piastri na het hervatten van de race nog een extra stop maken en die tijd konden ze niet meer goedmaken. Verstappen won voor Piastri, terwijl Norris slechts vierde werd.

Het zorgt ervoor dat we in Abu Dhabi een zinderende ontknoping gaan krijgen waarbij Verstappen, Norris en Piastri allemaal nog kans maken op de titel en dat is volledig te danken aan het feit dat Red Bull het wel aandurfde om een pitstop te maken. Dat besluit kwam vanuit Schmitz en daar was wat lef voor nodig, want na afloop vertelde ze dat bij het team de verleiding groot was om hetzelfde te doen als McLaren.

Schmitz meesterbrein achter titels Verstappen

Gelukkig voor Verstappen werd er naar Schmitz geluisterd en dat is niet zomaar, want zij speelde een grote rol in al zijn titels. Ze studeerde werkbouwtuigkunde aan de Universiteit van Cambridge en belandde in 2009 bij Red Bull. Daar werd ze binnen anderhalf jaar toegevoegd aan het team dat de tactische beslissingen maakte en in 2021 werd ze uiteindelijk hoofd strategie.

Schmitz was dus ook de persoon die ervoor koos om Verstappen in 2021 tijdens de slotfase van de laatste race in Abu Dhabi naar binnen te laten komen tijdens een safety car. Hij switchte naar nieuwe zachte banden en kon daardoor titelrivaal Lewis Hamilton in de laatste ronde passeren waarmee hij zijn eerste titel pakte.

Gezin

Voor Schmitz betekent haar baan natuurlijk ook dat ze heel vaak van huis is en dat zal niet makkelijk zijn, want ze moet haar man en twee kinderen dan ook regelmatig missen. Schmitz heet eigenlijk Hannah McMillan, maar nam de achternaam van haar man Markus aan na hun bruiloft. Het stel heeft twee jonge dochters.

GP Abu Dhabi

Schmitz zal ook aankomend weekend in Abu Dhabi weer de goede keuzes moeten maken om Verstappen aan zijn vijfde titel op rij te helpen. De Nederlander heeft namelijk nog altijd een achterstand van twaalf punten op Lando Norris. Bij Red Bull zijn ze daardoor ook afhankelijk van een nieuwe fout van McLaren.