De start van de GP van Groot-Brittannië werd er eentje om niet snel te vergeten. Max Verstappen mocht van pole position beginnen, maar zag bij de start veel minder auto's achter zich staan. En dat was niet eens het raarste van het begin op Silverstone.

In de ronde die als warming-up dient, besloten diverse teams om coureurs al naar de pitstraat te roepen. De weersomstandigheden in Engeland waren dusdanig onzeker dat ze met die beslissing probeerden voor een verrassing te zorgen. De baan was nat, maar de zon brak flink door, waardoor onder anderen George Russell naar binnen werden geroepen om op 'gewone' banden van start te gaan in plaats van de regenbanden.

Safety car

Met een half gevulde grid werd er besloten om achter de safety car te starten. Dat was een besluit van de FIA voor de veiligheid van de coureurs. Zo was er iets meer controle op de start. Verstappen mocht alsnog als eerste van start, maar zag Oscar Piastri naast hem een uitstekende start hebben. De Nederlander sloeg de eerste aanval af en bleef de Australiër voor, maar daarna waren er kort achter elkaar drie gele vlaggen en een paar virtual safety cars.

Crashes Lawson en Bortoleto

Liam Lawson, de voormalig ploeggenoot van Verstappen in de eerste twee races van dit jaar, werd na Franco Colapinto al meteen de tweede uitvaller van de GP van Groot-Brittannië. De Argentijn van Alpine moest al vanuit de pitstraat starten, maar kwam daar niet eens uit en begon niet eens aan de race. Lawson viel daarna uit met een onschuldige crash, maar daar was de ellende niet mee klaar.

Derde gele vlag

Bij het hervatten van de race vloog Gabriel Bortoleto meteen uit de bocht op de 'normale' band. Meteen bleek dat dat een slechte strategie was, omdat het asfalt simpelweg nog te nat was. Bortoleto (Sauber) ging nog even door, maar moest zijn beschadigde auto alsnog parkeren. Een derde gele vlag was het gevolg. Daarin bleek Verstappen enorm te worstelen met zijn Red Bull en vooral met de achterkant. Hij gleed en blokkeerde alle kanten op.

Verstappen leiding kwijt

Oscar Piastri werd in eerdere pogingen nog tegengehouden, maar de Nederlander kreeg het in ronde 8 niet meer voor elkaar om de Australiër van McLaren achter zich te houden. Verstappen raakte dus zijn P1 kwijt en wachtte op de regen die uit de lucht werd verwacht.