Niemand minder dan voetbaltrainer José Mourinho gaf Max Verstappen zaterdag zijn prijs voor de pole position die de Nederlander won op het circuit van Silverstone. 'The Special One' zoals de Portugese voetbaltrainer zichzelf noemt, werd hartelijk begroet door Verstappen, die zelf ook een groot voetbalfan is.

"Hé José, hoe gaat het?", waren de eerste woorden van de Nederlandse viervoudig wereldkampioen toen hij zag dat Mourinho hem de prijs kwam overhandigen en met hem op de foto ging. Aan hun eerste ontmoeting heeft Verstappen mogelijk extra mooie herinneringen. In 2017 was de Portugees namens Red Bull Racing te gast bij de GP van Monaco. Hij had toen net de Europa League-finale gewonnen met Manchester United, ten koste van Ajax. Verstappen is een groot fan van PSV, dus dat smaakte prima.

Diogo Jota

Mourinho is al het hele weekend een graag geziene gast op Silverstone, het circuit waar dit weekend de Grand Prix gehouden wordt. Bij aankomst vrijdag werd hij meteen gevraagd naar het overlijden van landgenoot Diogo Jota. De speler van Liverpool verongelukte eerder deze week bij een autocrash in Spanje. Dat zorgde voor verdrietige taferelen en Mourinho werd geprezen om zijn mooie woorden voor de speler die bij FC Porto debuteerde. De club waarmee Mourinho zijn carrière een kickstart gaf door de Champions League te winnen.

'Moeilijk te begrijpen'

"Wanneer mensen deze wereld verlaten, zeggen we altijd wat een mooi mens ze zijn geweest. Maar Diogo was écht een heel mooi persoon. Hij zat bij mijn manager, dus ik weet veel over hem. De mensen in Liverpool dat dit waarheid is: hij is een kind bij wie niks gemakkelijk ging. Hij moest vechten om te komen waar hij nu was. Drie kinderen zonder hun vader, een jonge vrouw zonder haar man en ouders die hun beide kinderen verliezen. Het is gek en moeilijk om te begrijpen", sprak Mourinho.

Fenerbahçe

Momenteel is Mourinho coach van Fenerbahçe, een topclub in Turkije. Daar haalde hij afgelopen seizoen meermaals de headlines door de Turkse arbitrage meermaals te beschimpen. Ook binnen de club waren er veel critici tegen Mourinho, maar vooralsnog zit hij daar nog altijd op zijn plek.