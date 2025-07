Max Verstappen is er zondag niet in geslaagd om zijn pole position te verzilveren op Silverstone. De Nederlander worstelde. knokte en schold met en op zijn Red Bull Racing. Een kletsnatte GP van Groot-Brittannië zorgde voor enorme chaos, waarin Lando Norris voor eigen publiek de beste was. Oscar Piastri maakte een dure fout die werd bestraft. Verstappen moet het doen met P5.

De eerste 12 rondes gaven een spektakel van jewelste op Silverstone. Er werd begonnen achter de safety car, maar op de grid stonden veel minder auto's vanwege een tactische keuze. Die pakte slecht uit, met meerdere gele vlaggen tot gevolg. Op het circuit werd het steeds donkerder vanwege de naderende regen. Max Verstappen was al zijn grip op de achterbanden kwijt en raakte zijn leidende positie kwijt aan Oscar Piastri. Lando Norris ging hem ook voorbij, maar door een snelle pitstop kwam Verstappen weer voor de Brit op de baan. Maar het klassement ging daarna pas helemaal op z'n kop.

Bizarre start van GP van Groot-Brittannië: Max Verstappen ziet ineens veel minder auto's achter zich De start van de GP van Groot-Brittannië werd er eentje om niet snel te vergeten. Max Verstappen mocht van pole position beginnen, maar zag bij de start veel minder auto's achter zich staan. En dat was niet eens het raarste van het begin op Silverstone.

Safety car vanwege regen

Na een paar rondjes na de pitstops kon de FIA niet anders dan een safety car in de baan te sturen. De regen komt inmiddels met bakken uit de hemel en daardoor wordt de situatie levensgevaarlijk. Er is door de vele spray weinig zicht en de banden hebben de grootste moeite om grip te vinden. Op het moment van de safety car lag Verstappen 15 seconden achter op Piastri, maar werd die afstand weer teniet gedaan door de slome snelheid die de coureurs moesten rijden.

Max Verstappen onafgebroken uitgefloten door Britse fans op Silverstone: 'Kom op!' Max Verstappen kreeg tijdens het Grand Prix-weekend op Silverstone opnieuw te maken met aanhoudend gejoel van de Britse fans. Hoewel hij wereldwijd vaak als held wordt onthaald, is het in Engeland al jaren niet ongebruikelijk dat hij uitgefloten wordt. Dit keer was het echter extra intens, want bij elke verschijning op de baan en zelfs bij het noemen van zijn naam in de fanzones liet het publiek van zich horen.

Nieuwe safety car na crash

De safety car vanwege de regen was nog maar net voorbij of het ging weer mis op de baan. Isack Hadjar zag helemaal niks in het achterveld en zag door de spray heen ineens Kimi Antonelli opduiken. Maar de rookie van Racing Bulls, het dochterteam van Red Bull Racing, zag de Italiaan van Mercedes te laat en klapte vol op de achterkant. Hij raakte de controle kwijt en belandde hard in de muur. Hij bleek oké, maar het was wel einde verhaal voor Racing Bulls, na de vroege uitvalbeurt van Lawson.

Slachtoffer Max Verstappen begaat illegale actie door toedoen van 'gevaarlijke move' Oscar Piastri Max Verstappen maakte een illegale move op het circuit van Silverstone, maar dat kwam door een rare actie van Oscar Piastri. De Nederlander beklaagde zich meteen over de boordradio en kreeg gelijk van de FIA, die de Australiër van McLaren een flinke straf gaf. Verstappen ging vrijuit.

Straf voor Oscar Piastri, Verstappen glijdt weg

Verstappen had het na de vele herstarts al niet makkelijk, maar werd ook nog eens dwars gezeten door Piastri. Die remde opeens volop na een dot gas achter de safety car. Verstappen schoot er voorbij, wat niet mag, maar beklaagde zich terecht over de boordradio. Daarna spinde de Nederlander in zijn Red Bull en gleed hij weg, zowel letterlijk op de baan als figuurlijk in het klassement. Hij vond zich terug op P10, maar reed Carlos Sainz voorbij naar P9.

WK-stand Formule 1: Max Verstappen moet zich na glijpartij op Silverstone richten op plek drie Max Verstappen lijkt de wereldtitel nu echt te moeten vergeten na een glijpartij op Silverstone. De Nederlander, die de afgelopen vier edities wereldkampioen werd, raakt in zijn haperende Red Bull-auto steeds verder achter op Oscar Piastri en Lando Norris van McLaren. De twee zijn oppermachtig, waardoor P3 het maximaal haalbare lijkt voor Verstappen.

Kantelpunt

Een gelukje bij een ongeluk voor Verstappen is dat hij al zijn concurrenten die achter hem staan in de WK-stand, achter zich houdt. George Russell maakte een cruciale fout door te vroeg naar binnen te willen om de waterbanden in te ruilen voor normale. De Mercedes-coureur, nummer 4 in de WK-stand achter Verstappen, gleed meteen weg en reed op flinke achterstand. Een paar rondes later koos Verstappen er ook voor om naar de normale banden te gaan. Alle teams zagen dat kantelpunt en dat zorgde voor een aparte uitslag.

Eerste podium van Hülkenberg

Norris reed onbedreigd naar de zege in zijn thuisrace, Piastri werd door zijn straf tweede. Een verrassende podiumplek was er voor Nico Hülkenberg. De Duitser van Sauber, die Nederlands spreekt, pakte zijn eerste podium ooit met P3. Hij hield een jagende Lewis Hamilton achter zich. Verstappen finishte op P5 en zag zijn achtervolgers falen. Hij lijkt zich nu echt te moeten richten op P3 in de wereldtitelstrijd. Blij was hij sowieso al niet, want hij schold over de boordradio zijn auto naar de filistijnen.