Ralf Schumacher, de broer van F1-legende Michael Schumacher, had een aanvaring met Jos Verstappen. Dat vond de Duitser erg vervelend, want hij kon prima opschieten met Jos en zijn zoon Max Verstappen, meervoudig F1-wereldkampioen. Daarom heeft Schumacher initiatief genomen om de plooien glad te strijken.

Het begon allemaal met de periode dat Helmut Marko vertrok bij het team van Verstappen, Red Bull. Ralf Schumacher, zelf ook een voormalig Formule 1-coureur, meende dat de exit van de Oostenrijker als gevolg had, dat er bij Red Bull geen leider meer rondliep. En dat is een grote factor in de matige prestaties die de renstal in 2026 boekt, zo meent hij. Mede ook daardoor zou Max Verstappen overwegen om het team de rug toe te keren.

Onzin

Jos Verstappen was het niet eens met de analyse van Ralf Schumacher. Overigens reed Verstappen senior in de jaren 90 in hetzelfde team als Michael Schumacher, namelijk bij Benetton. Op X sneerde Jos Verstappen: "Ralf praat een hoop onzin."

🚨BREAKING | Ralf Schumacher confirms Jos Verstappen contact after social media tension:



— Ralf Schumacher acknowledged having contact with Jos Verstappen following a tense exchange on social media. Schumacher had commented on Red Bull's struggles, suggesting the absence of… pic.twitter.com/UlRH9FYy2j — This is Formula 1 (@ThisIsFormu1a1) April 22, 2026

Bij de Duitse tak van Sky Sports heeft Ralf Schumacher gereageerd op de frictie tussen hem en Jos Verstappen. "Het is duidelijk dat de situatie niet eenvoudig is, en ik vond die opmerking van Jos bijzonder interessant. We zullen er natuurlijk over moeten praten en we hebben eigenlijk al contact. Hoe dan ook, ik mag Jos graag, ik mag Max graag, en alles is in orde tussen ons", zei de Duitser.

Helmut Marko

Overigens neemt hij niets terug van zijn visie op de gevolgen van het heengaan van Marko. "Mijn mening over Marko? Helmut was een figuur die optrad als woordvoerder voor Red Bull en die wist hoe hij situaties moest uitleggen zoals die waarin het team zich momenteel bevindt. En ik geloof nog steeds dat dat is wat het team op dit moment een beetje mist, want het hoeft niet altijd de taak van Max Verstappen te zijn om dat te doen", legt Schumacher uit.

Voormalig Formule 1-coureur Ralf Schumacher, de jongere broer van zevenvoudig wereldkampioen Michael, is in 2024 op Instagram uit de kast gekomen als homoseksueel. "Het mooiste in het leven is als je de juiste partner aan je zijde hebt met wie je alles kunt delen", schreef de 49-jarige Duitser onder een foto van hemzelf en een andere man die met hun armen om elkaar heen naar een zonsondergang boven de oceaan keken.