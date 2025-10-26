Max Verstappen stuntte in Mexico door derde te worden. Er zat nog meer in het vat, maar een virtual safety car redde de tweede plek van Charles Leclerc. Daar waren ze in Italië maar wat blij mee. In Engeland ging het in de media over de foutloze zondag van Lando Norris, die werd uitgefloten.

La Gazzetta Dello Sport genoot van het duel tussen Leclerc en Verstappen aan het einde van de race. Uiteindelijk trok de Ferrari-coureur aan het langste eind en werd tweede in Mexico. 'Meer kun je niet verwachten van de Monegask, die Verstappens comeback uitstekend wist te bedwingen met een eindelijk competitieve SF-25.'

De Italiaanse krant zag dat Verstappen geen halve maatregelen nam. 'De Nederlander nam een ​​enorm risico bij de start, ging wijd en controleerde zijn Red Bull zijwaarts op het gras aan de buitenkant van bocht 1. Van daaruit vocht hij terug, maar werd gestopt door een Virtual Safety Car die voorkwam dat Max Leclerc kon uitdagen voor de tweede plaats.'

'Het is gewoon fout'

Het Engelse Sky Sports schrok ervan dat Lando Norris na de race werd uitgefloten. De Brit won de Grand Prix van Mexico en nam de leiding in het wereldkampioenschap over. Toen hij na de race werd geïnterviewd, klonk er boegeroep vanaf de tribunes. Journalist Karun Chandhok zei daarover: 'Ik haat boegeroep. Ook toen dat bij Max gebeurde... Het is gewoon fout. Lando deed het geweldig en dat zou gevierd moeten worden.'

Voormalig Formule 1-coureur Jacques Villeneuve sprak bij de Engelse zender over de foutloze race van Norris. 'Hij liet kracht zien die we normaal bij Verstappen zien. In het midden van het seizoen was het teleurstellend. Hij zat nauwelijks op het niveau van Piastri. Maar vandaag zagen we een Norris die wereldkampioen wil worden.'

Grand Prix van Brazilië

De 54-jarige Canadees kijkt nu al uit naar de volgende race. 'Max is een paar punten ingelopen en de volgende race is in Brazilië, een circuit waar Verstappen van houdt.' De coureurs genieten nu van één week rust, waarna op 9 november de Grand Prix van Brazilië op het programma staat. Een dag eerder is er een sprintrace op Interlagos.