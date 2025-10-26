Max Verstappen heeft voor een knappe prestatie gezorgd bij de Grand Prix van Mexico. De Nederlander stuntte door als derde te eindigen, nadat hij als vijfde aan de race begon. Daarnaast is Oscar Piastri zijn leiding in het wereldkampioenschap kwijt. McLaren-collega Lando Norris won de race en is nu de WK-leider.

Verstappen begon op mediumbanden aan de Grand Prix van Mexico, terwijl de vier coureurs voor hem op softs startten. De Nederlander was in eerste instantie goed weg bij de start, maar schoot door bij de eerste bocht. Hij gaf daarom twee posities terug en kwam terug op P4. Op die manier won hij toch één plek.

In ronde 6 van de 71 ging het even mis voor Verstappen. Hij zette de aanval in op Lewis Hamilton, maar schoot vervolgens weer door. Zodoende verloor hij plekken aan de Ferrari-rijder én aan Oliver Bearman. De banden van de Red Bull-coureur lijken beschadigd, doordat hij bij de start een lock-up had over de kerbstones. Overigens kreeg Hamilton tien seconden straf.

Boeiende race

Het lukte Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda elf ronden lang om WK-leider Oscar Piastri achter zich te houden. De McLaren-coureur had DRS nodig om de achtste plek over te nemen. In ronde 24 koos Hamilton ervoor om naar binnen te gaan voor nieuwe banden. Hij moest daarbij zijn straf inlossen. De zevenvoudig wereldkampioen kwam daardoor op de veertiende plek terug de baan op.

Tsunoda reed even achter Verstappen, maar de Japanner werd in ronde 32 ingehaald door Bearman. Een ronde later ging ook Kimi Antonelli aan de Red Bull-coureur voorbij. Weer een ronde later deed WK-leider Piastri hetzelfde. Verstappen maakte in ronde 38 een pitstop voor softbanden. Hij kwam terug op de achtste plek, acht seconden achter Hamilton.

Inhaalrace

In ronde 47 ging Verstappen voorbij aan Hamilton: P7. Veel van de coureurs voor hem hadden moeite op de mediumbanden en gingen voor een tweestopper. Zo gingen Antonelli, Hamilton en Piastri een ronde later naar binnen. Verstappen klom daardoor naar P5. Wéér een ronde later besloten ook Bearman en Russell te pitten, waardoor de viervoudig wereldkampioen opeens op P3 reed.

Verstappen had op 50 van de 71 ronden een voorsprong van vijftien seconden op Bearman. De Brit kwam nagenoeg niet dichterbij, terwijl de Limburger nog wel jaagde op plek twee. Hij verkleinde het gat met Charles Leclerc ronde na ronde. Uiteindelijk lukte het hem nét niet om de Monegask te passeren, omdat er een virtual safety car werd ingezet.

Haas-coureur Bearman eindigde op P4 en Piastri op de vijfde plek. Tsunoda kwam er niet meer aan te pas en moest het doen met de elfde plek.