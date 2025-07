De buitenlandse media geloven inmiddels wel dat McLaren de beste auto heeft. Daarom gingen de complimenten na de Grand Prix van België naar Lewis Hamilton, die dankzij een 'meesterzet' liefst elf plekken won. Over Max Verstappen werd maar weinig gesproken.

La Gazzetta Dello Sport was trots op de prestaties van de Ferrari-coureurs. Leclerc hield knap Verstappen achter zich, terwijl Lewis Hamilton van P18 naar P7 reed. 'Een energieke Hamilton eindigt als zevende en klimt elf plaatsen ten opzichte van zijn startpositie van achttiende: eerst een meesterzet op de natte baan, om vervolgens moedig over te stappen op medium slicks. Dit is een bemoedigend teken van de zevenvoudig wereldkampioen.'

Dat zag ook Het Laatste Nieuws. Het Belgische medium had complimenten voor de prestatie van de Brit: 'Dé opmars was voor Hamilton. Van P18 naar P7. Dat moet toch wel een kleine opsteker zijn voor de zevenvoudige wereldkampioen.'

Verstappen 'niet bij machte'

Ook wierp HLN even de blik op Verstappen, die aan het duelleren was met de andere Ferrari-rijder. 'Plek drie was voor Leclerc, waar hij ook was gestart. Verstappen kwam zo nu en dan wel de neus aan het venster steken, maar was niet bij machte om de Monegask van Ferrari écht het vuur aan de schenen te leggen.'

Sky Sports zag ook dat Leclerc in het tweede deel van de race weinig moeite had om Verstappen achter zich te houden. Het Engelse medium denkt dat de Monegask een 'moreelboost' heeft gekregen door zijn race.

Piastri bouwt voorsprong uit

Daarnaast ziet het grote sportmedium ook dat Oscar Piastri door zijn overwinning met een voorsprong van 16 punten op Lando Norris het volgende raceweekend in gaat. De coureurs reizen na dit weekend af naar Hongarije. Piastri werd in België geroemd om zijn inhaalactie op Norris, waardoor hij uiteindelijk de race won.

Hij deed dat op dezelfde plek als Verstappen een dag eerder bij de sprintrace. De Nederlander won uiteindelijk, maar moest het een dag later doen met een vierde plek. Hij staat op geruime afstand van de McLaren-coureurs in de WK-stand.